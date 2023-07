Ascolti tv sabato 29 luglio: chi ha vinto tra Lo Show dei Record e 20 anni che siamo italiani Tutti i dati Auditel di sabato 29 luglio. Chi ha vinto agli ascolti tra lo Show dei Record, in onda su Canale 5, e “20 anni che siamo italiani”, trasmesso su Rai1.

Nella serata di sabato 29 luglio, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Canale 5 è andata in onda una replica de Lo Show dei Record, mentre su Rai1 lo show 20 anni che siamo italiani con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv secondo i dati Auditel.

Su Canale 5, nella serata di sabato 29 luglio, è andata in onda una puntata replica de Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti. Nell'edizione di quest'anno, persone provenienti da tutto il mondo hanno sfidato loro stesse e gli avversarsi per aggiudicarsi il titolo di Guinness World Record, nelle più disparate categorie. L'appuntamento in prima serata è stato visto da 1.275.000 spettatori pari a uno share del 13.4%.

Su Rai1 invece è andato in onda lo show 20 anni che siamo italiani, una replica dell'episodio trasmesso per la prima volta il 13 dicembre 2019. Condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, è stato un viaggio tra le tradizioni italiane degli ultimi 20 anni. L'appuntamento è stato visto da 1.824.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 Mai fidarsi di mia figlia ha interessato 592.000 spettatori, pari al 4.9% di share. Su Italia1, il film Ritorno al futuro – Parte III ha intrattenuto 816.000 spettatori (7.1% share), su Rai3 la replica de L’Amica Geniale è stata vista da 485.000 spettatori con il 4.2% di share, su Rete4 Io, loro e Lara ha totalizzato circa 462.000 spettatori (4.2%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 359.000 spettatori con il 3.5%, su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 266.000 spettatori (2.2%). e sul Nove Tutta la verità ha segnato 307.000 spettatori (3.4%).