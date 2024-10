video suggerito

Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: chi ha vinto tra Il principe di Roma e Io Canto Generation Su Rai1 in prima serata mercoledì 9 ottobre è stato trasmesso il film Il principe di Roma che ha conquistato 1.994.000 spettatori, mentre su Canale 5 Io Canto Generation con 2.458.000 spettatori vince la prima serata. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film Il Principe di Roma con protagonista Marco Giallini. Su Canale 5, invece, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Io Canto Generation, lo show canoro condotto da Gerry Scotti. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 9 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra Il Principe di Roma e Io Canto Generation

Su Rai1 in prima serata, è stato trasmesso il film Il Principe di Roma del 2022, con protagonista Marco Giallini, che viaggia tra presente, passato e futuro, accompagnato da un cast d'eccezione, con Sergio Rubini, Filippo Timi, Giulia Bevilacqua e altri. Il film ha conquistato l'attenzione di 1.994.000 spettatori con l’11.4% di share

Su Canale 5, invece, è partita una nuova edizione di uno dei programmi che hanno più riscosso successo nel palinsesto Mediaset nell'ultima stagione televisiva, si tratta di Io Canto Generation. Lo show musicale dedicato a tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti ha conquistato 2.458.000 spettatori segnando uno share del 18.1% e vincendo la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, i dati Auditel delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Good Doctor ha intrattenuto 762.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted ha catturato l'attenzione di 845.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raggiunto 1.612.000 spettatori e il 10.3% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato di 784.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 il debutto della nuova edizione di Una Giornata Particolare ha interessato 1.199.000 spettatori e il 7.3% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 533.000 spettatori con il 2.9% di share, nel primo episodio in chiaro, e 387.000 spettatori con il 3.4% di share, nel secondo episodio che invece era una replica.

I dati Auditel dell'access prime time

Anche l'access prime time catalizza l'attenzione di una certa fetta di pubblico, forse più della prima serata. Su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa interessa 4.377.000 spettatori con il 22.1% di share, mentre Affari Tuoi – con l'ormai amatissimo Stefano De Martino – ha raduna 5.299.000 spettatori con il 25.6% di share. Dimostrandosi una vera e propria garanzia di fascia e soprattutto il vero programma leader dell'access.

Su Canale5 resta stazionaria Striscia la Notizia che arriva a 2.751.000 spettatori con il 13.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 635.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine viene visto da 1.331.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta da 1.256.000 spettatori con il 5.8% di share, che anticipa la soap Un Posto al Sole che appassiona 1.432.000 spettatori con il 6.9% di share.

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 950.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 967.000 spettatori e il 4.6% nella seconda. Su La7 8 e 1/2 è stato visto da 1.723.000 spettatori e l’8.3% di share. Su Tv8 100% Italia gioca con 448.000 spettatori (2.2%). Sul Nove – dalle 20:42 alle 21:42 – Chissà Chi è di Amadeus, leggermente in crescita, ha raccolto 634.000 spettatori con il 3.1% di share.