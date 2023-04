Ascolti tv mercoledì 5 aprile: chi ha vinto tra Back to School e Rocco Schiavone Nella prima serata di mercoledì 5 aprile, il ritorno su Rai 2 della fiction Rocco Schiavone supera i 2 milioni di spettatori. Bene anche la Coppa Italia Fiorentina Cremonese, ma il programma più seguito è il film Ricatto d’Amore su Rai 1.

A cura di Giulia Turco

La prima puntata di Back To School si apre con dati di ascolto non particolarmente incoraggianti per Italia 1: 1.081.000 spettatori con il 7.5%. L’esordio con Federica Panicucci è stato infatti meno seguito rispetto a quello dello scorso anno con Nicola Savino. Decisamente meglio invece il ritorno della fiction con Marco Giallini Rocco Schiavone su Rai 2, che ha interessato 2.170.000 spettatori pari all’11.8% di share. Gli ascolti migliori della serata però sono per il film di Rai 1 Ricatto d’Amore, che ha interessato 2.690.000 spettatori pari al 15.1%.

Back to School in calo con la conduzione di Federica Panicucci

La prima serata di mercoledì 5 aprile è stata conquistata dalla leggerezza di Ricatto d’amore, il film diretto commedia romantica diretta da Anne Fletcher, i cui protagonisti sono Sandra Bullock e Ryan Reynolds. La pellicola, andata in onda su Rai 1, si conferma il programma già visto della serata, seguito dalla partita di Coppa Italia Fiorentina Cremonese, che ha tenuto davanti allo schermo 2.635.00 spettatori pari al 13.3% di share. Poco entusiasmante invece la prima puntata di Back to School, che è tornato su Italia 1 per il secondo anno consecutivo, dopo una prima edizione interessante. L’esperimento, condotto nel 2022 da Nicola Savino, aveva portato in prima serata su Italia 1 1.912.000 spettatori con il 9.8%, mentre quest’anno l’esordio con Federica Panicucci alla conduzione si è fermato a 1.081.000 spettatori con il 7.5% .

Gli ascolti tv sul resto delle reti generaliste

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.979.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione di 10 minuti: 1.471.000 – 7%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 568.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 575.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 100% Italia Special segna 278.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Benvenuto Presidente! ha raccolto 409.000 spettatori con il 2.2%