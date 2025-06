video suggerito

Ascolti tv mercoledì 4 giugno: chi ha vinto tra L’Isola dei Famosi 2025 e Se scappi, ti sposo La sfida degli ascolti tra Rai 1, che ha trasmesso il film cult Se scappi, ti sposo con Richard Gere e Julia Roberts e Canale 5, dove è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 4 giugno. In onda film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film Se scappi, ti sposo con Julia Roberts. Su Canale5, in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2025. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Ecco tutti i dati Auditel di mercoledì 4 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Pretty Woman e l'Isola dei famosi 2025

Nella prima serata di ieri, mercoledì 4 giugno, Rai1 ha tenuto testa al competitor diretto proponendo la replica del film Se scappi, ti sposo con Richard Gere e Julia Roberts, che è stato seguito da 1.936.000 spettatori pari all’11.7% di share. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2025, reality condotto da Veronica Gentili, nella quale ci sono state due nuove eliminazioni. Il programma ha registrato 1.728.000 spettatori con uno share del 13.3%: un dato che segna una continuità con l'andamento della settimana precedente.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Delitti in paradiso, che è stata seguito da 1.102.000 spettatori pari al 5.9% e Oltre il Paradiso 738.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 spazio a Chi l'ha visto?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli è stata seguita da 1.860.000 spettatori (11%). Sul Nove, una nuova puntata di Like a star. Il programma condotto da Amadeus ha intrattenuto 391.000 spettatori con il 2.3%. Italia1 ha lasciato spazio a La guerra di domani, che ha registrato 1.000.000 spettatori con il 6.3%. Rete4 ha proposto Fuori dal coro. Il programma di Mario Giordano ha interessato totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (6.4%). La7 ha trasmesso Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge 841.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 la semifinale di Nations League – Germania-Portogallo ottiene 1.137.000 spettatori (6.2%).

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Simone dalle Marche. La puntata ha interessato 5.305.000 spettatori (27.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.435.000 spettatori pari al 12.8%.