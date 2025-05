video suggerito

Ascolti tv mercoledì 21 maggio: chi ha vinto tra Se scappi ti sposo e Isola dei Famosi Gli ascolti tv di mercoledì 21 maggio. Chi ha vinto tra Rai 1 con Se mi lasci ti sposo e Canale5 con l’Isola dei Famosi 2025. Tutti i dati auditel della serata. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, mercoledì 21 maggio, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie tv. Su Rai 1 è andato in onda il film cult Se scappi ti sposo, mentre su Canale5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi che ha visto numerosi naufraghi lasciare il reality. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Se scappi ti sposo e Canale5 con l'Isola dei Famosi

Il film cult Se Scappi ti sposo andato in onda su Rai 1 ieri sera, mercoledì 21 maggio 2025, ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. La puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda su Canale5, invece, ha registrato x spettatori pari ad uno share del %. Vince in termini di ascolti x.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Nino Benvenuti, una leggenda italiana in onda su Rai2 ha intrattenuto x spettatori pari al x di share. Chi l'ha visto? su Rai3 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. Il principe cerca figlio in onda su Italia1 ha registrato x spettatori con il x di share. Fuori dal coro su Rete4 ha raggiunto x spettatori (x di share). La partita tra Tottenham e Manchester United di UEFA Europa League, trasmessa su Tv8 ha totalizzato x spettatori con il x di share. Like A Star sul NOVE ha intrattenuto x spettatori (x di share), Una giornata particolare – Le Grandi Donne su La7 ha raggiunto invece x spettatori e l'x% di share.

Affari Tuoi su Rai 1 e Striscia La Notizia su Canale5: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, nell'access prime time di Rai 1, che ha visto Rosa della Calabria protagonista, è stata vista da x spettatori pari a % di share. Striscia La Notizia su Canale5, invece, ha intrattenuto x spettatori pari al x% di share.