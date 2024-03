Ascolti tv martedì 12 marzo: chi ha vinto tra la Champions League Barcellona – Napoli e Al posto tuo Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Al posto tuo, film con Luca Argentero e Ambra Angiolini in onda su Rai 1 e la partita di Champions League Barcellona -Napoli in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 12 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, martedì 12 marzo, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film Al posto tuo. Canale5 ha lasciato spazio alla Champions League con la partita Barcellona – Napoli. Su Italia1 è andato in onda il consueto appuntamento con Le Iene. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Al posto tuo e la partita Barcellona – Napoli

Nella prima serata di martedì 12 marzo, Rai1 ha trasmesso Al posto tuo. Il film con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Grazia Schiavo e Fioretta Mari ha registrato 2.334.000 spettatori pari all’11.9% di share. Non abbastanza per competere con la concorrenza. Canale5 ha trasmesso la partita di Champions League Barcellona – Napoli che si è conclusa 3 – 1 con gol di Lopez, Cancelo e Lewandowski per il Barcellona che è andato ai quarti. Fuori il Napoli, il gol di Rrahmani non è bastato. Il match è stato seguito da 4.749.000 spettatori pari al 22.4% di share, attestandosi come più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Dalla strada al palco. Lo show condotto da Nek ha interessato 1.110.000 spettatori pari al 6.8% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Petrolio. Il programma condotto da Duilio Giammaria ha raccolto 575.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia1, il consueto appuntamento con Le Iene. La trasmissione condotta da Veronica Gentili e Max Angioni è stata seguita da 1.557.000 spettatori pari all’11.1% di share. Rete4, infine, ha proposto agli spettatori il programma È sempre cartabianca con Bianca Berlinguer, che è stato seguito da 804.000 spettatori con il 5.5% di share.