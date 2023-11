Ascolti tv lunedì 6 novembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e I Bastardi di Pizzofalcone 4 Nella prima serata di lunedì 6 novembre la sfida agli ascolti tv è tra I Bastardi di Pizzifalcone 4 su Rai 1 e il consueto appuntamento con il Grande Fratello di Alfonso Signorini, protratto fino a tarda serata su Canale 5.

A cura di Giulia Turco

La penultima puntata de Bastardi di Pizzofalcone 4

La quarta stagione della fiction con Alessandro Gassman tratta dalla saga di romanzi di Maurizio de Giovanni è quasi arrivata al finale di stagione. L’ultima puntata andrà in onda lunedì 13 novembre su Rai 1. Il penultimo appuntamento ha totalizzato 000.000 spettatori con uno share pari al 0.0%.

Su Canale 5 l’appuntamento con il Grande Fartello, che a breve non sarà più doppio settimanale, ha raccolto davanti allo schermo 000.000 spettatori pari al 0.0 % di share. La puntata ha sancito la clamorosa eliminazione di Giselda Torresan, una delle concorrenti inizialmente considerata più interessante. Al centro delle discussioni anche la polemica tra Angelica e Giampiero Mughini e il chiarimento tra Mirko Brunetti e la sua fidanzata Greta Rossetti.

Il resto degli ascolti sulle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, lunedì 6 novembre è andato in onda Liberi tutti su Rai 2 e Una verità inventata – A Thousand Lines. Cinema Dossier su Rai 3. Sulle reti Mediaset Italia 1 ha proposto il film The Progetè, mentre su Rete 4 è andato in onda l’appuntamento con il salotto di Quarta Repubblica.