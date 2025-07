Ascolti tv lunedì 21 luglio: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Cornetto Battiti Live

Gli ascolti di lunedì 21 luglio. Su Rai 1, in onda Noos – L’avventura della conoscenza, programma condotto da Alberto Angela. Canale5 ha proposto la musica di Cornetto Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin. Tutti i dati Auditel.

La prima serata di ieri, lunedì 21 luglio, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Noos – L'avventura della conoscenza, programma condotto da Alberto Angela. Canale5 ha proposto la musica di Cornetto Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin. In access prime time la sfida tra Techeteche con Bianca Guaccero e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di lunedì 21 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Noos – L'avventura della conoscenza e Cornetto Battiti Live

Nella prima serata di ieri, lunedì 21 luglio, Rai1 ha trasmesso Noos – L'avventura della conoscenza. Il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela è stato seguito da 1.787.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5, spazio alla musica di Cornetto Battiti Live. Nella scaletta del lungo concerto condotto da Ilary Blasi e Alvin tantissimi artisti del panorama musicale italiano. L'evento è stato seguito da 2.125.000 spettatori con uno share del 19.5%, vincendo la serata degli ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie tv Elsbeth che ha registrato 598.000 spettatori pari al 4%. Rai3 ha proposto Filorosso, il programma di Manuela Moreno ha registrato 696.000 spettatori (5.3%). Italia1 ha lasciato spazio alla serie tv Chicago P.D. che ha interessato 1.174.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete4 spazio al film Doppio Inganno, che ha registrato un a.m. di 552.000 spettatori (4%). Su TV8, lo show In&Out Niente di serio è stato seguito da 240.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, Little Big Italy – Hollywood, programma di Francesco Panella ha interessato 458.000 spettatori con il 3%. Su La7, il film Diaz – Non pulire questo sangue è stato seguito da 458.000 spettatori con il 3%.

La ruota della fortuna e Techeteche: gli ascolti di Gerry Scotti e Bianca Guaccero

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techeteche. Il programma condotto da Bianca Guaccero ha registrato 2.620.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti raccoglie 3.704.000 spettatori pari al 22.8%.