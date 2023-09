Ascolti tv lunedì 18 settembre: chi ha vinto tra il Commissario Montalbano e il Grande Fratello Gli ascolti del Grande Fratello sono in leggera risalita rispetto a quelli della puntata del venerdì, ma comunque non abbastanza per reggere la sfida con i numeri del Commissario Montalbano su Rai 1, che arriva 3.210.000 spettatori pari al 19.6% di share.



Nella prima serata di lunedì 18 settembre, il Grande Fratello di Alfonso Signorini ha tenuto incollati allo schermo 2.199.000 spettatori con uno share del 18%. Un risultato migliorabile, che è stato sorpassato dalla passione per le fiction del mondo Rai. La rete ammiraglia ha sapientemente mandato in onda l'appuntamento con Il Commissario Montalbano. L'episodio datato 2005 della serie dal titolo ‘Il giro di boa", seppur in replica, ha totalizzato 3.210.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Gli ascolti del nuovo Grande Fratello

Dopo un buon esordio in termini di ascolto, complice il fattore curiosità, il Grande Fratello sta cercando di evitare la curva discendente degli ascolti tv. La prima puntata, andata in onda lunedì 11 settembre, ha totalizzato 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share, non abbastanza per tenere testa ai numeri da record che continua a segnare Il Commissario Montalbano, un punto di riferimento per la Rai in termini di successo tv.

Il secondo appuntamento con il reality, pur con la promessa di nuovi ingressi nip e vip nella Casa, ha registrato dati in calo, pari a 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1%. Meglio il ritorno del lunedì, che sono in risalita, ma ugualmente appaiono il risultato di un'edizione finora non troppo entusiasmante. Il pubblico lamenta, paradossalmente, l'assenza dell'elemento ‘trash' nel programma e di dinamiche che possano appassionare più della piatta vita quotidiana degli inquilini.

Il cambio di programmazione della prossima settimana tuttavia potrebbe essere un segnale positivo per Mediaset. Il Grande Fratello si anticipa al giovedì sera, lasciando alla fiction La voce che hai dentro con Massimo Ranieri il compito di affrontare la sfida degli ascolti tv del venerdì.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Nella serata di ieri, lunedì 18 settembre 2023, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica con l’episodio del 2005 “Il giro di boa” ha conquistato 3.210.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.199.000 spettatori con uno share del 18% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 il debutto di Fake Show – Diffidate delle Imitazioni è la scelta di 722.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 I mercenari 2 è visto da 1.237.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Presadiretta segna 1.043.000 spettatori con il 5.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 679.000 spettatori (5.2%). Su La7 Promised Land raggiunge 457.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ottiene 407.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy sigla 513.000 spettatori con il 3%.