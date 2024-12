Ascolti tv lunedì 16 dicembre: chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico e Grande Fratello

video suggerito

Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 16 dicembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, fiction e trasmissioni di approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, mentre su Canale5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello che si è concluso con l'eliminazione di Stefano Tediosi. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Vincenzo Malinconico e Canale5 con il Grande Fratello

Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso su Rai 1 ha intrattenuto 3.015.000 spettatori pari al 18.74% di share e vince contro il reality di Canale5. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.277.000 spettatori con uno share del 19.09%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Raiduo con Ale & Franz su Rai 2 ha intrattenuto 664.000 spettatori pari al 3.9% di share. Lo stato delle cose su Rai 3 è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %. Attacco al potere Paris has fallen su Italia1 ha conquistato 873.000 spettatori (4.93% di share). Quarta repubblica su Rete4 ha intrattenuto 606.000 spettatori (4.45% di share). Il best off di Gialappa Show in onda su Tv8 ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %, mentre Little Big Italy sul NOVE ha registrato X spettatori pari ad uno share del %. La Torre di Babele su La7 ha intrattenuto 817.000 spettatori e il 4.48% di share.

Affari Tuoi, Chissà chi è e Striscia La Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino, Amadeus e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino è stato seguito da 5.805.000 spettatori (28.84% di share). Su Canale5, Striscia la Notizia di Antonio Ricci ha registrato 2.917.000 spettatori pari al 14.48% di share. Il NOVE ha lasciato spazio a Chissà chi è condotto da Amadeus è stato seguito da 460.000 spettatori con il 2.3% di share.