video suggerito

Ascolti tv lunedì 10 febbraio: chi ha vinto tra La bambina con la valigia e Grande Fratello Gli ascolti tv di lunedì 10 febbraio 2025. Chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra il film La bambina con la valigia su Rai 1 e Grande Fratello su Canale5. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, lunedì 10 febbraio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di informazione, intrattenimento e serie tv. Su Rai 1 è andato in onda La bambina con la valigia, film trasmesso in occasione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Su Canale5 invece è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha decretato il primo finalista, Lorenzo Spolverato. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con La bambina con la valigia e Canale5 con Grande Fratello

La bambina con la valigia andato in onda su Rai 1 ieri sera, lunedì 10 febbraio, vince in termini di ascolti tv: ha intrattenuto 3.374.000 spettatori pari ad uno share del 19,8 %. La nuova puntata del Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.246.000 spettatori con uno share del 17.8%.

Gli ascolti Auditel delle altre reti generaliste

99 da battere su Rai 2 ha intrattenuto 1.055.000 spettatori pari al 6.6% di share, Lo stato delle cose su Rai 3 ha raggiunto invece 833.000 spettatori e il 5.2%. Justice League su Italia1 ha raggiunto 1.169.000 spettatori (6.7%), Quarta repubblica su Rete4 ha intrattenuto invece 689.000 spettatori (4.8%). Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 ha intrattenuto 463.000 spettatori con il 2.9% di share, mentre Francesco Cicchella – Bis! sul NOVE ha raggiunto 451.000 spettatori (2.3% di share). La Torre di Babele – Speciale MAGMA Mattarella, il delitto perfetto su La7 ha raggiunto 811.000 spettatori e il 4.8% di share.

Leggi anche Ascolti tv domenica 9 febbraio: chi ha vinto tra Mina Settembre 3 e Tradimento

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi di Stefano de Martino in onda ieri sera nell'access prime time di Rai 1 ha intrattenuto 6.470.000 spettatori (30.6% di share). Prima Festival su Rai 1 commentato da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, è stato seguito da 5.737.000 spettatori (26.8% di share).

La puntata di Striscia La Notizia nell'access prime time di Canale5 ha raggiunto invece 2.987.000 spettatori pari al 14% di share.