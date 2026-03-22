Ascolti TV ieri 21 marzo, vince il serale di Amici (23.8%) ma Canzonissima è a un passo (22.5%): i dati Auditel

Gli ascolti TV di ieri sabato 21 marzo. Canale5 ha proposto la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che è partito dal 23.8% di share. Rai1 è a un passo. Canzonissima con Milly Carlucci, infatti, ha registrato il 22.5% di share. In access prime time, il confronto tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

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Gli ascolti TV di ieri, sabato 21 marzo. In TV la sfida tra due esordi. Canale5 ha proposto la prima puntata della nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Lo show è partito dal 23.8% di share. Rai1, invece, ha lasciato spazio all'esordio del programma Canzonissima. Per Milly Carlucci il 22.5% di share. In access prime time spazio al confronto tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 21 marzo.

Amici batte Canzonissima, la sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci

Nel corso della prima serata di sabato 21 marzo, una sfida molto attesa. Canale5 ha trasmesso la prima puntata del Serale di Amici. I primi tre eliminati dal talent di Maria De Filippi sono stati Opi, Michele e Antonio. Lo show ha interessato 3.295.000 spettatori pari al 23.8% di share. Dati che sono stati sufficienti per aggiudicarsi la prima serata. Anche se la distanza con la concorrenza non è poi tanta. Rai1 ha lasciato spazio alla prima puntata di Canzonissima. Milly Carlucci ha voluto rispolverare uno dei classici della tradizione televisiva italiana, che ha rilanciato le carriere di tantissimi artisti. Il programma, che si è protratto fino all'01:14 ha interessato 2.582.000 spettatori pari al 22.5% di share.

Testa a testa tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

In access prime time il confronto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai1 è andato in onda il consueto appuntamento con il programma Affari tuoi. Ha giocato Ileana dalla Liguria. La partita è stata seguita da 4.162.000 spettatori con il 22.7% di share. Molto vicino a Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.298.000 spettatori con il 23.4% di share.

Le percentuali delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha offerto agli spettatori la serie tv F.B.I. che ha interessato 463.000 spettatori pari al 3% di share. Su Rai3 spazio a La pelle del mondo. Il programma condotto da Stefano Mancuso ha raccolto 405.000 spettatori con il 2.6% di share. Ospiti Alessandro Gassmann, Giorgio Vallortigara e Christian De Sica. Italia1 ha trasmesso Cattivissimo me, che è stato seguito da 582.000 spettatori con il 3.5% di share. Rete4 ha proposto il film Nati con la camicia, che ha raccolto 727.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese 4 ristoranti ha interessato 216.000 spettatori con l'1.5% di share. Su Nove, Accordi & disaccordi è stato seguito da 542.000 spettatori con il 3.6% di share.