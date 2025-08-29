Ascolti tv giovedì 28 agosto: chi ha vinto tra Un professore e Watson

La prima serata di ieri, giovedì 28 agosto, ha offerto agli spettatori una programmazione variegata tra fiction, film e intrattenimento. Rai1 ha puntato sulla serie Un professore, mentre Canale5 ha proposto Watson. Le altre reti hanno completato l'offerta con pellicole cinematografiche e programmi di approfondimento. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 28 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Un professore e Watson

Nella prima serata di ieri, giovedì 28 agosto, Rai1 ha trasmesso Un professore. La serie con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi è stata seguita da 1.608.000 spettatori pari al 12.5% di share dalle 21:41 alle 23:35 e 961.000 spettatori pari al 17.2% dalle 23:35 alle 1:33. Testa a testa con Canale5, che ha trasmesso Watson. La serie è stata seguita da 1.053.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso gli Europei di Basket. La partita è stata seguita da 585.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rai3 spazio a Ibiza che ha registrato 594.000 spettatori (3.9%). Italia1 ha proposto il film No way up – Senza via d'uscita che ha interessato 1.035.000 spettatori con il 7.1%. Rete4 ha trasmesso Troy, grande classico con Brad Pitt e Orlando Bloom, il film è stato seguito da 683.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 in onda Polyssia-Fiorentina partita valida per la Conference League playoff, che ha interessato 245.000 spettatori (1.7%). Nove ha trasmesso Amplagghed, lo speciale teatrale con Aldo, Giovanni e Giacomo che ha registrato 362.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 spazio a In Onda, che è stato seguito da 658.000 spettatori e il 4.7%.

La sfida degli ascolti nell'Access Prime Time

Su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.544.000 spettatori pari al 26.7%. Su Rai 1, invece, in onda Techetechete, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 2.398.000 spettatori (14.1%).