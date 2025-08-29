Programmi tv
Ascolti TV, i dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv giovedì 28 agosto: chi ha vinto tra Un professore e Watson

La sfida degli ascolti di giovedì 18 agosto. Su Rai 1, in onda le repliche della serie Tv Un professore con Alessandro Gassman, mentre Canale5 ha proposto Watson. Ecco tutti i dati Auditel.
A cura di Sara Leombruno
La prima serata di ieri, giovedì 28 agosto, ha offerto agli spettatori una programmazione variegata tra fiction, film e intrattenimento. Rai1 ha puntato sulla serie Un professore, mentre Canale5 ha proposto Watson. Le altre reti hanno completato l'offerta con pellicole cinematografiche e programmi di approfondimento. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 28 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Un professore e Watson

Nella prima serata di ieri, giovedì 28 agosto, Rai1 ha trasmesso Un professore. La serie con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi è stata seguita da 1.608.000 spettatori pari al 12.5% di share dalle 21:41 alle 23:35 e 961.000 spettatori pari al 17.2% dalle 23:35 alle 1:33. Testa a testa con Canale5, che ha trasmesso Watson. La serie è stata seguita da 1.053.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso gli Europei di Basket. La partita è stata seguita da 585.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rai3 spazio a Ibiza che ha registrato 594.000 spettatori (3.9%). Italia1 ha proposto il film No way up – Senza via d'uscita che ha interessato 1.035.000 spettatori con il 7.1%. Rete4 ha trasmesso Troy, grande classico con Brad Pitt e Orlando Bloom, il film è stato seguito da 683.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 in onda Polyssia-Fiorentina partita valida per la Conference League playoff, che ha interessato 245.000 spettatori (1.7%). Nove ha trasmesso Amplagghed, lo speciale teatrale con Aldo, Giovanni e Giacomo che ha registrato 362.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 spazio a In Onda, che è stato seguito da 658.000 spettatori e il 4.7%.

La sfida degli ascolti nell'Access Prime Time

Su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.544.000 spettatori pari al 26.7%. Su Rai 1, invece, in onda Techetechete, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 2.398.000 spettatori (14.1%).

Programmi tv
