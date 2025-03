Ascolti tv giovedì 27 marzo: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti e Avanti un altro pure di sera

video suggerito

Il palinsesto televisivo di giovedì 27 marzo ha offerto ai telespettatori programmi d'intrattenimento, talk show, serie tv. Su Rai1 è stata trasmessa un'altra puntata di Che dio ci aiuti 8 mentre su Canale 5 è stata la volta di Avanti un altro pure di sera! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e la partecipazione speciale di Maria De Filippi. Su Rete4, una nuova puntata di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio mentre su La7 è la volta di Piazza Pulita con Corrado Formigli. Splendida Cornice con Geppi Cucciari è la proposta di Rai3. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Che Dio ci Aiuti 8 e Canale 5 con Avanti un altro pure di sera!

Nella prima serata di giovedì 27 marzo su Rai1 è andata in onda la fiction Che Dio ci aiuti 8 – episodio 7: visto da 3.692.000 spettatori per uno share pari al 21.2%. Su Canale 5, la puntata speciale di Avanti un altro pure di sera! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e la partecipazione speciale di Maria De Filippi è visto da 2.546.000 spettatori per uno share pari al 16.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ottimi risultati per Splendida Cornice di Geppi Cucciari che fa il record stagionale con il 7.6% di share e 1.221.00 spettatori netti. Il film Io sono nessuno su Italia 1 è la scelta di 1.261.000 spettatori netti per il 6.8% di share. I talk show: bene sia Del Debbio che Formigli, Dritto e Rovescio fa 923.000 spettatori netti e uno share del 6.6% mentre PiazzaPulita fa 916.000 spettatori netti per il 6.5% di share. Cucine da incubo, in onda su Tv8, ha realizzato 232.000 spettatori netti per l'1.4% di share. Only Fun – Comico Show, in onda sul Nove, è stato visto da 597.000 spettatori netti per il 3.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods è stato visto da 542.000 spettatori netti per uno share pari al 3.2%.