Ascolti tv giovedì 24 agosto: chi ha vinto tra Studio Battaglia, Sotto il Sole di Riccione e l’Atletica Ascolti tv di giovedì 24 agosto 2023: chi ha vinto tra il film Sotto il Sole di Riccione, la maratona di Studio Battaglia e i Mondiali di Atletica leggera di Budapest.

A cura di Gaia Martino

Nella serata di ieri, giovedì 24 agosto, su Rai Uno è andata in onda in replica la maratona di Studio Battaglia, su Canale5 invece il film Sotto il sole di Riccione. In termini di ascolti tv, è stato però Rai Due a conquistare il maggior numero di telespettatori: ha trasmesso i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest che ha visto impegnati, tra i tanti partecipanti, diversi italiani.

Rai Uno, Rai Due e Canale 5: gli ascolti tv di giovedì 24 agosto

Ieri sera, giovedì 24 agosto 2023, su Rai Uno la maratona in replica di quattro episodi di Studio Battaglia è stata seguita da 1.090.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale 5 Sotto il Sole di Riccione ha raccolto davanti al video 1.697.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai 2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest ha interessato 1.834.000 spettatori pari al 12.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 971.000 spettatori (7% di share). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Carmen ha raccolto davanti al video 454.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Air Force Oneha totalizzato un 756.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 699.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv8 Tempesta di Ghiaccio ha segnato 282.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto davanti al video 207 .000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Matrix Revolutions ha segnato 260.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Seal Team è stato seguito da 171.000 spettatori con l’1.2%. Su Iris L’Ultima Alba ha totalizzato 414.000 spettatori con il 3.1%. Su Cielo Wasabi segna 352.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 il campionato saudita Al Riyadh – Al ittihad ha raggiunto 19.000 spettatori e lo 0.1% di share.