Ascolti Tv giovedì 16 novembre, chi ha vinto tra il Commissario Montalbano e il Grande Fratello Gli ascolti tv di giovedì 16 novembre 2023: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano su Rai1 e il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Su Rai2 c’è stata anche la partita di tennis tra Sinner e Rune valida per gli ATP Finals.

Il palinsesto televisivo di giovedì 16 novembre ha offerto agli spettatori tantissime alternative tra grande sport, serie tv, documentari, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha proposto in replica La rete di protezione, episodio de Il commissario Montalbano. Canale 5 ha invece trasmesso la ventesima puntata del Grande Fratello. Su Rai2, c'è stato l'incontro di tennis tra Jannik Sinner e Holger Rune. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Montalbano e il Grande Fratello

Rai1 ha trasmesso in replica Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti nei panni del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. L'episodio La rete di protezione è stato seguito da 3.006.000 milioni di telespettatori per uno share pari al 15.5%. Canale 5 ha invece dato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello (ecco chi sono i nominati della ventesima puntata) che è stata vista da 2.723.000 di spettatori per uno share pari al 19.2%. Si conferma il grande successo delle Nitto Atp Finals di tennis, con l'incontro tra Sinner e Rune che porta Rai2 a 2.581.000 milioni di telespettatori e il 13.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è visto da 867.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 la prima puntata di Amore Criminale segna 918.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 814.000 spettatori (5.2% di share). Su La7 Piazzapulita raggiunge 707.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 196.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove la replica di Only Fun – Comico Show intrattiene 365.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 The Bourne Supremacy arriva a 595.000 spettatori (3%). Su Iris Atto di Forza raccoglie 384.000 spettatori (1.9%). Su RaiPremium Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni in replica è visto da 149.000 spettatori (0.8%). Su Sky Uno il quarto live di X Factor è scelto da 433.000 spettatori con il 2.4%.