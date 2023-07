Ascolti tv domenica 9 luglio: chi ha vinto tra Scomparsa e Miracolo a Città del Capo Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Rai Uno con Scomparsa e Mistero a Città del Capo, film ispirato a una storia vera andato in onda su Canale5: tutti i dati auditel di domenica 9 luglio.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di domenica 9 luglio ha offerto agli spettatori musica, intrattenimento, film e serie tv. Rai Uno e Canale 5 hanno intrattenuto i telespettatori con Scomparsa di Vanessa Incontrada e Miracolo a Città del Capo, il film ispirato ad una storia vera. Su Rai2 è andato in onda un nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits 2023, lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Nek che ha visto sul palco tutti gli artisti italiani più famosi del momento, da Arisa, Emma, Marracash a Rosa Chemical, Tony Effe e Tananai. Su Rai 3 invece Kilimangiaro – Il viaggio che verrà. Ecco tutti i dati auditel della serata.

Scomparsa contro Miracolo a Città del Capo, chi ha vinto in termini di ascolti tv

Scomparsa, la fiction con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, andata in onda su Rai Uno ieri sera, domenica 9 luglio ha intrattenuto 1.953.000 telespettatori, per uno share del 13,9%. Canale 5 invece con Miracolo a città del Capo, il film biopic sul primo caso di trapianto di cuore, ha segnato 1.284.000 telespettatori, share 9,9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Il Tim Summer Hits 2023 con Andrea Delogu e Nek alla conduzione, andato in onda su Rai Due ha registrato ieri 1.315.000 spettatori pari al 9,9% di share. Su Rai 3 il programma d'approfondimento Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha intrattenuto 742.000 spettatori, 5,4% di share. La vita è una cosa meravigliosa su Rete 4 con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme è stato seguito da 640.000 telespettatori, share 4,8%. Su Italia Uno l'episodio 13 della terza stagione di FBI: Most Wanted dal titolo Il nido vuoto ha segnato 689.000 telespettatori, share 4,8%. Gialappa Show ieri sera con Carolina Crescentini come conduttrice d'eccezione con il Mago Forest ha intrattenuto 694.000 telespettatori, share 5,2%. Il talent show Little Big Italy – Istanbul sul Nove ha segnato 376.000 telespettatori, share 2,6%. Su La7 Una giornata particolare ha registrato 464.000 telespettatori, share 3,5%.