Ascolti tv domenica 22 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera Gli ascolti tv di domenica 22 ottobre. Tutti i dati Auditel nel dettaglio e chi ha vinto tra la fiction Cuori 2, in onda su Rai1, e lo show Caduta Libera su Canale 5. Da segnalare la presenza della seconda puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Domenica 22 ottobre, il palinsesto della televisione generalista ha offerto agli spettatori fiction, game televisivi, talk show e altri programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1, ad esempio, è andata in onda una nuova puntata di Cuori 2, la fiction con Pilar Fogliati e Daniele Pecci. Su Canale 5, invece, un'altra puntata di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti. Spazio a Che Tempo Che Fa sul Nove: per Fabio Fazio, la seconda puntata è con grandi ospiti come Zaki e Luciana Littizzetto che ha parlato del caso Giambruno. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 e Canale 5

La quarta puntata di Cuori 2, in onda su Rai1, ha conquistato spettatori e uno share pari al. Caduta Libera, il game show di Gerry Scotti ha invece emozionato spettatori per uno share pari al.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Grande attenzione per quanto concerne gli ascolti sul Nove dove, dalle 19.30, Fabio Fazio è andato in onda con la seconda puntata di Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Patrick Zaki e ancora Tommaso Paradiso, Roberto Burioni, Frank Matano, Simona Ventura e Paolo Jannacci. La seconda puntata ha conquistato spettatori per uno share pari al.

Su Rai2, Il Collegio 8 ha conquistato spettatori pari al per uno share del. La nuova puntata di Report su Rai3 vista da spettatori e uno share del. Su Italia, le serie NCIS e FBI viste da spettatori e uno share del . Il talk show di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, Dritto e rovescio, visto da spettatori per uno share del.

La trasmissione di approfondimento In Onda su La7 è stato visto da spettatori pari a uno share pari al.

Il GP degli Stati Uniti su Tv8 ha raccolto spettatori per uno share pari al.