Ascolti tv domenica 16 luglio: chi ha vinto tra la fiction Scomparsa e il film Instant Family Gli ascolti tv di domenica 16 luglio 2023. Chi ha vinto la sfida degli ascolti tra Scomparsa, la fiction in replica con Vanessa Incontrada proposta da Rai1, e Istanti Family il film su Canale5.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto estivo nella serata di domenica 16 luglio ha offerto al pubblico italiano un ventaglio di scelte, tra fiction, film in prima visione, programmi di approfondimento e intrattenimento. Il pubblico, quindi, ha potuto scegliere, tra le altre proposte anche le repliche della fiction di Rai1, Scomparsa, con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, oppure il film Istant Family in prima visione su Canale 5. Ecco, quindi, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

La sfida in prima serata tra Scomparsa e Instant Family

In prima serata, la messa in onda della fiction di Rai1 del 2017, Scomparsa, con protagonisti due grandi nomi dello spettacolo italiano come Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno è riuscita, anche nelle puntate precedenti, ad appassionare il pubblico. E di fatti si aggiudica la vittoria degli ascolti tv 1.884.000 spettatori pari al 14.4% di share. Il film su Canale 5, invece, Instant Family, diretto da Sean Andersen si ispira alle vicende del regista e racconta la storia che lo ha portato verso l'adozione, tra difficoltà e momenti di sincera commozione, conquistando 1.231.000 spettatori pari al 10% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Stando ai dati Auditel raccolti, a seguito della prima serata, ecco di seguito i risultati delle altre reti generaliste. Su Italia1 FBI Most Wanted è stato visto da 783.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 la finale degli Europei Under 19 Portogallo-Italia è stata la scelta di 1.473.000 spettatori con il 10.8% (pre e post gara: 871.000 – 6.9%, primo tempo: 1.296.000 – 9.4%, secondo tempo: 1.639.000 – 12.2%). Su Rete4 il film Innamorato Pazzo ha raccolto davanti al video 503.000 spettatori segnando il 4% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha radunato 547.000 spettatori con il 4.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of ha appassionato 312.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove la maratona di Little Big Italy segna 285.000 spettatori con il 2.4% di share.