Ascolti tv domenica 16 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei 2024 Serbia-Inghilterra e Segreti di Famiglia La partita Serbia-Inghilterra ha conquistato gli ascolti tv con 4.865.000 spettatori e il 28,7% di share, contro i quasi due milioni di telespettatori di Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri, domenica 16 giugno.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, domenica 16 giugno, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha proposto la partita Serbia – Inghilterra nell'ambito degli Europei 2024. Canale5 ha trasmesso la prima puntata della serie Segreti di Famiglia. Su Rai3 è andato in onda Report, il programma di inchieste. Scopriamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 16 giugno.

La sfida degli ascolti tv tra Serbia-Inghilterra e Segreti di Famiglia

Dopo il successo della partita dell'Italia che ha battuto l'Albania nella prima tornata degli Europei, è il momento del match che ha visto scontrarsi nella serata di ieri, domenica 16 giugno, la Serbia contro l'Inghilterra, con la vittoria di quest'ultima. L'appuntamento sportivo ha conquistato 4.865.000 spettatori segnando il 28.7% di share e, di fatto, vincendo la prima serata.

Su Canale5 la nuova serie turca Segreti di Famiglia ha avuto un debutto piuttosto tiepido rispetto agli altri titoli che in questi mesi si sono succeduti nella prima serata, o anche nella fascia pomeridiana di Mediaset. La prima puntata, infatti, ha catturato l'attenzione di 1.984.000 spettatori segnando il 13.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il film Il Velo Nuziale ha interessato 818.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Italia1 Così è la vita è stato visto da 782.000 spettatori arrivando al 5% di share. Su Rai3 Report ha suscitato l'interesse di 1.285.000 spettatori registrando il 7.5% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 673.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 La Torre di Babele – Cosa resta di Berlinguer? è stata la scelta di 585 .000 spettatori con il 3.4% di share. Su Tv8 Italia’s got talent 7 – Best Of ha catturato l'attenzione di 303.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of segna 265.000 spettatori con l’1.6% di share.