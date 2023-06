Ascolti tv domenica 11 giugno: chi ha vinto tra Blanca e Rocketman Gli ascolti tv di domenica 11 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Canale 5 Rocketman e Blanca, la fiction su Rai1.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto di domenica 11 giugno ha offerto ai telespettatori film, intrattenimento e informazione: su Rai Uno è andata in onda Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che si prepara per la nuova stagione pronta ad andare in onda dalla prossima stagione. Canale5 ha proposto il film Rocketman di Dexter Fletcher, Italia 1 invece le repliche di Emigratis – La resa dei conti con Pio e Amedeo. Ecco tutti i dati auditel della serata.

Blanca e Rocketman, chi ha vinto in termini di ascolti tv

Serata dedicata a film e fiction sulle principali reti generaliste. Il film su Canale 5 Rocketman con Taron Egerton e Bryce Dallas Howard, biopic musicale dedicato alla vita di Elton John, è stato seguito da 1.324.000 telespettatori, share 8,5%. La terza puntata della prima stagione di Blanca invece, dal titolo Io ballo da sola, andata in onda su Rai Uno in prima serata, ha intrattenuto 2.455.000 spettatori pari al 15.6% di share. La fiction con Maria Chiara Giannetta si prepara per la seconda stagione essendo le riprese sono già terminate.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai3 la nuova puntata di Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha intrattenuto 963.000 spettatori pari a uno share del 6 %. CSI Vegas su Rai 2, con gli episodi 1 e 2 della seconda stagione, ha totalizzato 806.000 spettatori pari a uno share del 4,7 %. Le repliche di Emigratis – La resa dei conti con Pio e Amedeo hanno registrato 696.000 spettatori pari a uno share del 4,8% %. Su Rete 4 Braveheart – Cuore impavido, il film di Mel Gibson con Mel Gibson e Brendan Gleeson, ha intrattenuto 558.000 telespettatori, share 4,5%. Su La7 Una giornata particolare con Aldo Cazzullo ha registrato 564.000 spettatori pari a uno share del 3,5 %. GialappaShow ieri sera su Tv8 con Giulia Salemi accanto al Mago Forest ha intrattenuto 556.000 telespettatori, share 5,3%. Sul NOVE il docu reality Little Big Italy ha segnato 288.000 telespettatori, share 2%.