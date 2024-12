video suggerito

Ascolti tv di mercoledì 11 dicembre: chi ha vinto tra Oceania e Andrea Bocelli 30 The Celebration Gli ascolti tv di mercoledì 11 dicembre 2024. Chi ha vinto tra il film Oceania su Rai 1 e 2 Andrea Bocelli 30 The Celebration su Canale5: tutti i dati Auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, reality e serie televisive di successo. Su Rai 1, mercoledì 11 dicembre 2024, è andato in onda in prima tv Oceania, film d'animazione firmato Disney. Su Canale 5 spazio a Andrea Bocelli 30 The Celebration la prima di due serate per celebrare la lunga carriera del tenore. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Rai1 con Oceania e Canale 5 con Andrea Bocelli 30 The Celebration

Nella serata di mercoledì 11 dicembre, Oceania, primo capitolo del Disney che racconta l'avventura della piccola Vaiana è stato visto da x spettatori pari al x% di share. Su Canale 5, invece, spazio alle celebrazioni per i trent'anni di carriera festeggiati da Andrea Bocelli. Andrea Bocelli 30 – The Celebration è stata la scelta di x spettatori arrivando ad uno share dell’x%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai 2 Finché c'è prosecco c'è speranza ha conquistato x spettatori con il x% di share. In onda su Rai 3 il programma di attualità Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli, che ha appassionato x spettatori (pari al x% di share). Su Italia 1 il film Operazione 6/12 – Attacco al Presidente ha incollato al piccolo schermo x spettatori con uno share del x%. Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal Coro è stato la scelta di x spettatori segnando il x% di share.

Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di Stefano De Martino, Amadeus e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Osvaldo, concorrente del Trentino Alto Adige. Il programma è stato seguito da x spettatori con il x% di share. Su Canale5, Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato x spettatori pari al x% di share. Il Nove ha lasciato spazio a Chissà chi è. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da x spettatori con il x% di share nella prima parte e x spettatori con il x% di share nella seconda parte.