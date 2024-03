Ascolti TV di giovedì 7 marzo: chi ha vinto tra Doc 3 e il Grande Fratello Gli ascolti tv di giovedì 7 marzo: su Rai1 è andato in onda l’ultimo episodio di Doc 3 – Nelle tue mani con Luca Argentero mentre su Canale 5 un altro appuntamento del Grande Fratello è andato in onda. Tutti i dati auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il palinsesto televisivo di giovedì 7 marzo 2024 ha regalato ai telespettatori intrattenimento, film e fiction e programmi di informazione e approfondimento. Su Rai1 è andato in onda l'ultimo episodio di Doc 3 – Nelle tue mani con Luca Argentero mentre su Canale 5 un altro appuntamento del Grande Fratello è andato in onda.

La sfida tra Rai1 con Doc Nelle tue mani 3 e Canale 5 con Grande Fratello

Doc Nelle Tue Mani 3 andato in onda su Rai Uno ieri sera, giovedì 7 marzo 2024, con il grande finale stagione della fiction con Luca Argentero che ha registrato 5.570.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Canale 5 un'altra puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione di una veterana di questa edizione, ovvero Grecia Colmenares, ha raggiunto invece 2.126.000 telespettatori con lo share del 15.2%. Vince la sfida in termini di ascolti tv, quindi, l'ultimo episodio di Doc.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Queste le proposte: su Rai2, Greta è la scelta di 346.000 spettatori per uno share pari all'1.71%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha raggiunto 1.028.990 spettatori e uno share pari al 6.52%. Su Rai3 Splendida Cornice, il programma di intrattenimento condotto da Geppi Cucciari, ha raggiunto 690.000 spettatori e uno share pari al 3.68%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico condotto da Paolo De Del Debbio, ha realizzato 883.000 spettatori per uno share pari al 5.6%. La7 ha realizzato con Piazzapulita un netto spettatori pari a 722.000 e uno share del 4.76%. Il match di Europa League, in diretta su Tv8, tra Milan e Slavia Praga vinto dai rossoneri per 4-2 è stato seguito da 1.648.000 spettatori e il 7.9% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 579.000 spettatori e uno share pari al 2.9%.