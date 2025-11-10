Ascolti tv 9 novembre: chi ha vinto tra Makari 4 e La notte nel cuore, il confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Gli ascolti tv di domenica 9 novembre. In prime time lo scontro tra la quarta stagione della serie tv Makari e la soap opera La notte nel cuore. In onda anche Report, Le Iene e Che tempo che fa. In access prime time i dati del consueto scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata televisiva di domenica 9 novembre 2025 è stata ricca di appuntamenti imperdibili per gli spettatori delle principali reti italiane. Le ammiraglie Rai e Mediaset hanno puntato ancora una volta su fiction e serie tv.

Su Rai1 è andato in onda un l'ultimo episodio della quarta stagione di Makari, la fiction con Claudio Gioè, mentre Canale 5 ha proposto una puntata inedita della soap opera La notte nel cuore. Ma il palinsesto domenicale continua a essere tra i più ricchi e competitivi: in programma, tra gli altri, Fuori dal coro, Le Iene e Che Tempo che fa, tutti format molto seguiti dal pubblico.

La rete più vista della serata è risultata essere Rai1 che, con l'ultima puntata di Makari, ha intrattenuto 2.965.000 spettatori con il 18.8% di share. Poco distante Canale5 che ha totalizzato 2.441.000 e uno share del 15.1% con un episodio de La notte nel cuore.

Lo scontro tra le due ammiraglie si è giocato anche nella fascia dell’access prime time. Su Rai1 è andato in onda il consueto appuntamento della domenica con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, che ieri – con la partita di Sebastiano – ha potuto contare sul bonus offerto da due pacchi da 300mila euro e ha fatto registrare 4.899.000 con il 23.9% di share.

Non è bastato a battere La Ruota della Fortuna che, con un’altra emozionante vittoria del campione Gabriele Casti, che continua ad accumulare un montepremi da capogiro, è stata seguita da 5.147.000 spettatori con il 25.1% di share.

Vediamo ora cosa è accaduto sulle altre reti.

Rai2 ha trasmesso un episodio della serie tv S.W.A.T. che è stato seguito da 524.000 spettatori con il 2.7% di share, mentre su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Report, con le inchieste di Sigfrido Ranucci e della sua squadra guardate da 1.317.000 con il 6.4% di share. Su Rete 4 Mario Giordano ha condotto una nuova puntata di Fuori dal coro che ha ottenuto 602.000 spettatori con il 4.9% di share. Italia 1 ha proposto lo speciale Le Iene presentano Inside, dedicato al tema della libertà sessuale nell’era di Vannacci che ha interessato 948.000 spettatori con il 7.6% di share. Su La7 è stato trasmesso il film Adaline – L’eterna giovinezza, con Blake Lively e Harrison Ford, che è stato la scelta di 354.000 spettatori pari all'1.9% di share. Sul Nove è andato in onda l'appuntamento con. Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, che ha intrattenuto 1.345.000 con il 6.6% di share. TV8 ha trasmesso il GP di Formula1 Brasile. Real Time, infine, ha offerto una nuova puntata di 90 giorni per innamorarsi.