Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra C’è Posta per te e Sanremo Top, i dati di Gerry Scotti e De Martino

Gli ascolti tv di sabato 7 marzo, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra C’è Posta per Te su Canale 5 e Sanremo Top, spin off del Festival di Sanremo, su Rai1. In access prime time La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Gli ascolti tv di ieri, sabato 7 marzo 2026. Su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di C'è Posta per te con Maria De Filippi. Il programma ha chiuso due settimane in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Su Rai1 invece è andato in onda Sanremo Top, spin off del Festival di Sanremo 2026, con Carlo Conti, Nino Frassica e i cantati dell'ultima edizione. In access prime time la consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati auditel di ieri.

La sfida agli ascolti tv tra C'è Posta per te e Sanremo Top

Nella serata di ieri, sabato 7 marzo, su Canale 5 è andata in onda un'altra puntata di C'è Posta per Te con Maria De Filippi. È stato l'ultimo appuntamento di questa edizione, che ha chiuso con due settimane di anticipo, come anticipato da Fanpage.it. Non confermate al momento le motivazioni che hanno portato Canale 5 a questa decisione. L'ultima puntata è stata vista da 3.830.000 spettatori con il 27.1% di share. Su Rai1 invece spazio al primo dei due appuntamenti con Sanremo Top, lo spin off del Festival di Sanremo, con Carlo Conti, Nino Frassica e 15 dei Big in gara nell'ultima edizione, che si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci e la sua Per Sempre sì. La serata è stata seguita da 2.805.000 spettatori pari al 19.9% di share.

La sfida dell'access prime time: De Martino batte ancora Gerry Scotti

Dopo l'annuncio di Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, gli ascolti di Affari Tuoi sono saliti di giorno in giorno, continuando a vincere contro il competitor Gerry Scotti e La Ruota della fortuna. nella serata di ieri, 7 marzo, il programma di Rai1 ha infatti totalizzato il 23.5% di share con il 22.6% di Canale 5.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. è stata la scelta di 572.000 spettatori pari al 3.1% di share, mentre su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda ha radunato 837.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Caccia all’agente Freegard ha totalizzato un ascolto medio di 533.000 spettatori pari al 3.2% di share, su Rete4 Banana Joe ha totalizzato 635.000 spettatori con share del 3.8%. Su La7 In Altre Parole ha conquistato 1.293.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 762.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte.