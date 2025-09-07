Ascolti TV 6 settembre, chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino

Gli ascolti TV di sabato 6 settembre. In access prime time continua la sfida tra Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna, trasmissione con Gerry Scotti e Samira Lui. Ancora una volta la spunta Canale5 con il 26.6% di share, contro il 23.6% di Rai1. Veniamo alla prima serata, Rai1 ha proposto l'evento Camilleri 100, con cui ha celebrato i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Canale5 ha trasmesso la replica di Ciao Darwin, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di sabato 6 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Sabato 6 settembre, in access prime time, si è riproposta la sfida che sta appassionando spettatori e addetti ai lavori. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Ha giocato Fulvio da Genova. La puntata è stata seguita da 3.458.000 spettatori con il 23.6% di share. Vince ancora una volta Canale5 che ha lasciato spazio all'appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 3.909.000 spettatori con il 26.6% di share.

La sfida degli ascolti TV tra Camilleri 100 e Ciao Darwin

In prima serata, Rai1 ha proposto l'evento Camilleri 100. Il 6 settembre, infatti, si celebrano i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Un documentario ricco di testimonianze. Dal racconto di Luca Zingaretti e Michele Riondino, che hanno portato Montalbano in TV, a Fiorello e le nipoti Arianna e Alessandra. È stato seguito da 1.367.000 spettatori pari all’11.3% di share. Canale5 ha proposto una replica di Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato seguito da 1.550.000 spettatori con il 16.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Alla ricerca di mia figlia che è stato seguito da 908.000 spettatori pari al 7% di share. Rai3 ha proposto il film L'ordine del tempo che ha raccolto 639.000 spettatori con il 17% di share. Rete4 ha puntato sul cult Vi presento Joe Black. Il film con Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani ha interessato 505.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Italia1 in onda Bumblebee che ha interessato 575.000 spettatori con il 4.5% di share. La7 ha proposto il film Colpevole d'innocenza che è stato seguito da 545.000 spettatori con il 4.2% di share. Sul Nove spazio all'inchiesta Delitti in famiglia – Il caso Poggi. Il programma è stato seguito da 280.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese 4 ristoranti. Il programma ha registrato 247.000 spettatori con l'1.8% di share nel primo episodi. Il secondo episodio è stato seguito da 254.000 spettatori con il 2.3% di share.