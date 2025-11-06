Ascolti tv 5 novembre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati dello show su Pavarotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima serata di mercoledì 5 novembre ha dato ai telespettatori la possibilità di spaziare tra fiction, programmi di intrattenimento e di informazione. Su Rai1 continuano le repliche de Il Commissario Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda uno show evento Pavarotti..L'uomo che emozionò il mondo. La vera sfida, ormai, è quella che si consuma nell'access prime time, dove si giocano il podio Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La prima serata tra Il Commissario Montalbano e Pavarotti.

Due appuntamenti che chiamano pubblici completamente diversi quelli proposti nella prima serata di mercoledì 5 novembre. Se Rai1 punta sull'intramontabile Commissario Montalbano, le cui repliche rappresentano una garanzia e sono ancora oggi uno dei prodotti più visti della rete, su Canale 5 il concerto evento in ricordo di Luciano Pavarotti avrà attirato l'attenzione dei nostalgici e degli amanti della musica, che hanno ripercorso la carriera di uno dei tenori più famosi al mondo. La fiction di Rai1 vince la prima serata con 2.947.000 spettatori pari al 18.6% di share, mentre lo show di Canale 5 arriva a 1.913.000 spettatori con uno share del 15.7%.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

La sfida quotidiana tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 continua, come di consueto. Il programma di Canale 5 si è chiuso nella serata di ieri ben mezz'ora dopo il competitor di Rai1, facendo slittare ancor di più la prima serata. Il programma condotto da Stefano De Martino si assesta attorno ai 4.521.000 spettatori con il 22.4% di share, in onda dalle 20:47 alle 21:41. Mentre il game show condotto da Gerry Scotti arriva a 5.074.000 spettatori pari al 25.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, i dati Auditel delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Equalizer – Il vendicatore è stato la scelta di 853.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Italia1 The Lost City è stato visto da 889.000 spettatori e il 5.2% di share. Su Rai3, l'appuntamento con Chi l’ha Visto? è seguito da 1.560.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Rete4, Realpolitik segna 378.000 spettatori e il 3% di share. Su La7 Una Giornata Particolare registra 906.000 spettatori e il 5.4% di share. Su Tv8 la partita di Champions League – Manchester City-Borussia Dortmund ha ottenuto 585.000 spettatori e il 3.1% di share. Sul Nove, dopo la presentazione di 15 minuti (430.000 – 2.2%), La Corrida intrattiene 528.000 spettatori con il 4.3% di share.