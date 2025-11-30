Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, la sfida tra Scotti e De Martino
Gli ascolti TV di ieri, sabato 29 novembre. In prima serata la sfida tra il programma di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e il programma di Canale5 Tu sì que vales, con Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. In access prime time prosegue lo scontro tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 29 novembre.
La sfida degli ascolti TV tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Nella prima serata di sabato 29 novembre, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Paolo Belli è stato eliminato. Canale5 ha proposto il consueto appuntamento del sabato sera con i talenti e le storie talvolta strampalate di Tu sì que vales. A giudicare i concorrenti Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Voce del popolo, Sabrina Ferilli.
La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time la consueta sfida dei giochi televisivi. Rai1 con i pacchi di Stefano De Martino. La concorrente del Trentino-Alto Adige Riccarda ha sfidato il Dottore. Su Canale5 una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira è stata seguita da 4.282.000 spettatori con il 23.8% di share.
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso la serie S.W.A.T. Rai3 ha proposto le inchieste di Indovina chi viene a cena. Italia1 ha lasciato spazio al film Le streghe. Su Rete4 in onda Commando. Tv8 ha proposto 4 ristoranti di Alessandro Borghese. Su La7 in onda In altre parole. Sul Nove, Accordi & disaccordi.