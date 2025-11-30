Ascolti tv 29 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales, la sfida tra Scotti e De Martino

Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 29 novembre.

Gli ascolti TV di ieri, sabato 29 novembre. In prima serata la sfida tra il programma di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e il programma di Canale5 Tu sì que vales, con Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. In access prime time prosegue lo scontro tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 29 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Nella prima serata di sabato 29 novembre, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Paolo Belli è stato eliminato. Canale5 ha proposto il consueto appuntamento del sabato sera con i talenti e le storie talvolta strampalate di Tu sì que vales. A giudicare i concorrenti Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Voce del popolo, Sabrina Ferilli.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time la consueta sfida dei giochi televisivi. Rai1 con i pacchi di Stefano De Martino. La concorrente del Trentino-Alto Adige Riccarda ha sfidato il Dottore. Su Canale5 una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira è stata seguita da 4.282.000 spettatori con il 23.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso la serie S.W.A.T. Rai3 ha proposto le inchieste di Indovina chi viene a cena. Italia1 ha lasciato spazio al film Le streghe. Su Rete4 in onda Commando. Tv8 ha proposto 4 ristoranti di Alessandro Borghese. Su La7 in onda In altre parole. Sul Nove, Accordi & disaccordi.