Ascolti tv 29 marzo: l’ultima puntata di Imma Tataranni (24.5%) doppia Chi vuol essere milionario (12.7%)

Rai1 vince la sfida degli ascolti tv nella prima serata di domenica 29 marzo. La puntata che ha chiuso il ciclo della fiction Imma Tataranni ha doppiato la puntata domenicale del quiz Chi vuol essere milionario. Bene sul Nove il consueto appuntamento con Che tempo che fa.

Domenica 29 marzo Rai1 ha chiuso il ciclo del racconto della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con il quarto episodio della quinta e ultima stagione con il quale il personaggio interpretato da Vanessa Scalera saluta il consolidato pubblico della serie. L’ultima puntata del progetto andato in onda per anni sulla prima rete Rai ha sfidato una nuova puntata del quiz Chi vuol essere milionario?, in onda su Canale5 con la conduzione di Gerry Scotti. Ma tra i due titoli non c'è stata gara: Imma Tataranni ha doppiato il quiz di Scotti con 4.511.000 spettatori e il 24.5% di share contro 1.840.000 spettatori sintinizzati su Canale5 (per uno share complessivo del 12.7%).

Nell’affollato palinsesto domenicale spazio anche a una nuova puntata dello speciale de Le Iene, Inside, e all’appuntamento ormai irrinunciabile per il pubblico della domenica sera, quello con Che tempo che fa in onda sul Nove. Vediamo qual è risultato essere il programma più visto della serata:

Su Rai1, come già anticipato, è andata in onda l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore. L’episodio dal titolo “Nessuno si salva da solo” chiude il ciclo di episodi che hanno visto l’attrice Vanessa Scalera nel ruolo di protagonista. Non è prevista una sesta stagione: il finale andato in onda poche ore fa ha segnato la chiusura definitiva della serie tv. La serie, fino a oggi, è stata contraddistinta da ottimi ascolti per Rai1. Una settimana fa il penultimo episodio dell’ultima stagione aveva fatto registrare oltre 4 milioni di spettatori con più del 25% di share.

Canale5 ha risposto alla sfida con un nuovo episodio di Chi vuol essere milionario?, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti e ritornato sull’ammiraglia Mediaset con un nuovo ciclo di puntate organizzate in una struttura differente rispetto a qualche anno fa, con una sorta di torneo tra aspiranti campioni che si sfidano a colpi di risposte esatte nel tentativo di arrivare il più in alto possibile nella scalata al milione.

Su Rai2, a partire dalle ore 21:00, è andato in onda lo speciale Per sempre Gino dedicato a Gino Paoli a qualche giorno dalla scomparsa. A seguirlo sono stati 510.000 spettatori con il 3.2% di share.

Su Italia1 spazio a Le Iene presentano Inside con uno speciale condotto da Nina Palmeri sullo Stato e la possibile ingerenza nella vita dei cittadini che ha fatto registrare 1.032.000 spettatori con l'8.2% di share.

Su Rai3 è andato in onda un nuovo appuntamento con il format di attualità Presa diretta – Racconto criminale, condotto da Riccardo Iacona. Il programma è stato seguito da 878.000 spettatori con il 4.4% di share.

Rete4 ha risposto con un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano che nella serata del 29 marzo è stato seguito da 681.000 spettatori con il 4.9% di share.

Sul Nove spazio al consueto appuntamento con la puntata domenicale di Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. A seguire la puntata sono stati 1.566.000 spettatori con l'8.1% di share.

In access prime time Stefano De Martino batte Gerry Scotti

L'access prime time continua a premiare Stefano De Martino che con la puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato di fronte alla tv 4.790.000 con il 23.5% di share. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha fatto registrare il 22.7% di share con 4.645.000 spettatori.