Ascolti Tv 25 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e la partita di Pasqualone ad Affari Tuoi

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a essere il fulcro della grande guerra degli ascolti Tv e anche nella giornata di giovedì 25 settembre sono i due programmi di Rai1 e Canale 5 a imporsi come l'elemento di interesse maggiore. Un confronto che vede i due programmi viaggiare a una velocità quasi identica, con La Ruota della Fortuna che da inizio stagione tiene testa alla concorrenza e Affari Tuoi a inseguire nel tentativo quotidiano di colmare il piccolo distacco un pezzettino alla volta, come successo il 23 e 24 settembre, quando De Martino ha rosicchiato qualche decimale alla concorrenza, avvicinandosi al game show di Canale 5.

C'è attesa di capire come sia andata la sfida nella serata in cui a giocare ad Affari Tuoi c'era Pasqualone, uno dei concorrenti più amati di questo inizio di stagione, che si è portato a casa un ricco montepremi, sebbene più basso della cifra che aveva nel pacco. Dall'altra parte Gerry Scotti era reduce dalla puntata della vincita di mercoledì, quando la campionessa era riuscita per la prima volta ad aggiudicarsi l'automobile in palio. Una puntata, quella di ieri, nel corso della quale Gerry Scotti non ha risparmiato ad Affari Tuoi una frecciatina, l'ennesima da quando i due programmi si scontrano a distanza. Nella puntata di ieri De Martino tocca i 4.332.000 spettatori, pari al 21.9% di share. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 5.087.000 spettatori pari al 25.7% di share. Una forbice, quella tra i due programmi, che quindi torna ad ampliarsi e vede Canale 5 guadagnare distanza rispetto alla concorrenza.

Naturalmente l'attenzione per gli ascolti non si limita alla fascia dell'access prime time. Nella serata di ieri su Rai1 è partita la nuova fiction La Ricetta della Felicità che ha raccolto 3.008.000 spettatori pari al 19% di share, mentre Canale 5 ha proposto La Notte del Cuore, attirando 2.308.000 spettatori con uno share del 15.7%. In prima serata poi largo spazio all'approfondimento di cronaca e politica, da "Ore 14 di sera", andato in onda su Rai2, a "Dritto e rovescio" su Rete4 (848.000 spettatori pari al 6.8%), passando per "Piazzapulita" su La7, con 820.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Italia 1 è andata invece in onda la partita tra Torino e Pisa che chiude il turno di Coppa Italia di questa settimana raccogliendo 816.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Zucchero – Sugar Fornaciari raggiunge 881.000 spettatori pari al 5%. Spazio allo sport anche su Tv8 con la partita di Europa League – Salisburgo-Porto che ottiene 171.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Nove Comedy Club con L’Ultimo Spettacolo di Roberto Lipari (ce ne aveva parlato in questa intervista) raduna 352.000 spettatori con il 2.1%