Ascolti tv 21 ottobre: Il Commissario Montalbano batte La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Martedì 21 ottobre il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento, informazione e serie. Al centro dell'attenzione la sfida agli ascolti tv tra Canale 5 e Rai1, che nella prima serata hanno proposto rispettivamente la serie tv La Notte nel cuore e Il commissario Montalbano. Nell'access prime time l'ormai quotidiana sfida tra Stefano De Maritno con Affari Tuoi e La ruota della fortuna con Gerry Scotti, che ormai da diverse settimane continua a rimanere al primo posto.

Nella serata di ieri, l'attenzione è stata puntata ancora una volta sulla fascia dell'access prime time, diventata ormai una sfida quotidiana. Su Rai1 è andata in onda un'altra puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, che ha visto giocare Grazia Panettiere dalla Calabria. La concorrente ha rischiato tutto e ha rifiutato l'offerta da 20mila euro del Dottore. A La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e in onda su Canale 5, continua la fortuna di Daniela Petrilli, la concorrente che ha vinto 100mila euro per due serate consecutive. Anche nella serata del 21 ottobre, il programma condotto da Scotti ha conquistato gli spettatori con 5.199.000 spettatori pari al 24.1% di share, mentre Affari Tuoi si è "fermato" a 4.757.000 spettatori (22%).

Nella fascia della prima serata, invece, una sfida tra due serie tv. Da una parte Il Commissario Montalbano, diventato ormai un cult e un vero e proprio successo. L'episodio era intitolato L'altro capo del filo e il commissario si è trovato ad affrontare l'emergenza degli sbarchi di migranti, che continuano a susseguirsi a Vigata. La puntata in realtà è una replica e fa parte dell'ultima stagione della serie, ma nonostante questo ancora il pubblico ed è stata vista da 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share. Canale 5 invece ha scelto la soap turca La Notte nel cuore, che continua ad appassionare gli spettatori con trame amorose sempre più complesse e colpi di scena inaspettati. Gli episodi sono stati visti da 2.160.000 spettatori con uno share del 13.8%.