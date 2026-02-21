Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L’Eredità e Io sono Farah, i dati di De Martino contro Gerry Scotti

Gli ascolti tv di venerdì 20 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andato in onda L’Eredità – Sfida tra giganti condotto da Marco Liorni, su Canale 5 gli episodi di Io sono Farah.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo della serata di venerdì 20 febbraio ha offerto al pubblico programmi di intrattenimento, film, talk e appuntamenti sportivi. In prima serata su Rai1 è andata in onda L'Eredità – Sfida tra giganti condotto da Marco Liorni. Su Canale 5, invece, sono state trasmesse le nuove puntate di Io sono Farah, preceduta come al solito da La Ruota della Fortuna. Vediamo i dati degli ascolti tv.

Su Rai1 è andato in onda una puntata de L'Eredità, condotto da Marco Liorni. La trasmissione ha conquistato 2.563.000 spettatori pari al 17.4%, vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale 5, invece, è tornato l'appuntamento con Io sono Farah, la soap che ormai da mesi tiene incollato il pubblico Mediaset, diventata la casa delle dizi turche. Le puntata sono state viste da 2.063.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sono state seguite da 2.488.000 spettatori pari al 12.6%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar è stato visto da 1.008.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Cattiverie a domicilio registra 803.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Quarto Grado è stato visto da 1.147.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 880.000 spettatori e il 6.6% Su Tv8 Cucine da Incubo ha ottenuto 295.000 spettatori (1.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 409.000 spettatori con il 2.3%.

Nell'access prime time, testa a testa tra i due programmi più seguiti della tv italiana. La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, su Canale 5, raccoglie 4.648.000 spettatori pari al 22.7% dalle 20:50 alle 21:56. Su Rai 1, invece, un nuovo appuntamento di Affari Tuoi con Stefano De Martino e Herbert Ballerina stacca di poco la concorrenza e tiene incollati davanti allo schermo 4.728.000 spettatori (22.9%) dalle 20:49 alle 21:40.