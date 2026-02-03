Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De Martino

Chi ha vinto tra la serie La preside con Luisa Ranieri su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di lunedì 2 febbraio.

La serata di ieri, lunedì 2 febbraio, ha visto i principali canali televisivi sfidarsi a colpi di fiction e grande comicità. Su Rai1 è tornato l'appuntamento con la serie La Preside, che vede Luisa Ranieri nei panni della protagonista, mentre Canale5 ha risposto con Zelig, affidato alla conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Un duello che si è consumato anche nella fascia dell'access prime time, dove Stefano De Martino e Gerry Scotti continuano a contendersi la leadership dei volumi d'ascolto. Ecco tutti i dettagli della serata di lunedì 2 febbraio.

Chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30

Nella fascia di massima esposizione, quella di lunedì 2 febbraio, Rai1 ha proposto un nuovo capitolo della serie La Preside. La fiction, che vanta un cast corale composto tra gli altri da Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga e Ludovica Nasti, ha raccolto davanti allo schermo 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share dalle 21:50 alle 23:43, vincendo la serata degli ascolti. Su Canale5 Zelig 30 conquista 2.623.000 spettatori con uno share del 20.6% dalle 21:59 alle 00:59.

Access Prime Time: il testa a testa tra De Martino e Scotti

Particolarmente accesa la gara prima dell'inizio delle prime serate. Su Rai1, il viaggio tra le regioni di Affari Tuoi ha visto protagonista Irene dalle Marche. La conduzione di Stefano De Martino ha garantito alla rete ammiraglia Rai un seguito di 5.261.000 spettatori (24.7%) dalle 20:48 alle 21:43. Ottimi risultati anche per Canale5: La Ruota della Fortuna, il game show guidato da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui, ha convinto 5.367.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:45 alle 21:53.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Per quanto riguarda il resto della programmazione generalista, Rai2 ha proposto il cinema con il film John Wick 3, che ha totalizzato 442.000 spettatori pari al 2.4%. Rai3 ha dato spazio all'informazione con Massimo Giletti e il suo Lo stato delle cose, seguito da 1.012.000 spettatori (6.6%). Italia1 ha puntato sull'action movie Taken – La vendetta, raccogliendo 1.014.000 spettatori con il 5.4%. Rete4 ha analizzato i fatti del giorno con Quarta Repubblica di Nicola Porro, che ha interessato 700.000 spettatori (5.3%).