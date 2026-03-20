Ascolti tv 19 marzo, vince l’ultima di Don Matteo (23.3%) e Forbidden Fruit soccombe (12.1%): i dati Auditel

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Il palinsesto televisivo di giovedì 19 marzo 2026 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e fiction di successo. Su Rai 1 è andato in onda il finale di stagione di Don Matteo 15, la serie televisiva che potrebbe tornare prossimamente con il sedicesimo capitolo. L'ultima puntata della fiction ha raccolto il maggior numero di spettatori e vince la serata in termini di ascolti Tv: ha registrato 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Ha sfidato su Canale5 la soap opera turca Forbidden Fruit, che ha tenuto davanti al video 1.788.000 spettatori con uno share del 12.1%. I dati di ieri sera non si differenziano molto dalle settimane precedenti e restano quindi stabili: la fiction con Raoul Bova chiude il capitolo quinta stagione confermandosi leader della prima serata del giovedì sera.

I dati dell'access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

A completare la serata anche la sfida dell'access prime time, una delle fasce più ricche di spettatori. Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda su Rai 1 ha registrato 4.940.000 spettatori pari al 24.1% di share. Ha battuto ieri sera, giovedì 19 marzo 2026, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in termini di ascolti tv: il game show di Canale5 ha raccolto davanti al video 4.665.000 spettatori pari al 22.8%. La sfida tra i due game show di successo resta comunque equilibrata: entrambi, ogni sera, si contendono il pubblico con distacchi minimi, superandosi a vicenda di poco in termini di dati Auditel.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Ore14Sera ha occupato lo spazio in prima serata su Rai2 e ha intrattenuto 610.000 spettatori pari al 4.4% di share, su Rai3 è stata trasmessa una nuova puntata di Splendida Cornice di Geppi Cucciari che ha tenuto davanti al video 943.000 spettatori (5.6% di share). Giovedì 19 marzo 2026 su Italia1 è andato in onda Che bella giornata, film di Checco Zalone trasmesso per la maratona dedicata all'attore pugliese campione d'incassi con Buen Camino, è stato visto da 1.278.000 spettatori con il 6.9% di share. Dritto e rovescio ha occupato lo spazio su Rete4 e ha registrato 761.000 spettatori (5.8% di share), su Tv8 è andata in onda la partita di Europa League Aston Villa-Lille, vista da 384.000 spettatori pari al 2% di share. Sul NOVE è andata in onda una nuova puntata di Only Fun Comico Show che ha radunato davanti al video 444.000 spettatori con il 2.6% di share.