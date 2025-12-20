Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Gli ascolti tv di venerdì 19 dicembre. I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Gli ascolti tv di venerdì 19 dicembre. Il pubblico ha potuto scegliere tra film, programmi di intrattenimento, talk e sport, a seconda di cosa offrisse il palinsesto. In prima serata su Rai1 è andata in onda la finale di The Voice Senior con Antonella Clerici, su Canale 5 spazio alle puntate della serie Io sono Farah. Non manca, poi, la consueta sfida tra i game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Senior e Io sono Farah

Nella prima serata di venerdì 19 dicembre, su Rai1 è andata in onda la finale sella sesta edizione di The Voice Senior, lo show canoro condotto da Antonella Clerici e dedicato agli appassionati di canto non più giovanissimi, vinto dal musicista Francesco De Siena. Su Canale 5, invece, continuano le serie turche che sono riuscite ad appassionare il pubblico, con tre puntate consecutive di Io sono Farah. Lo show di Rai1 ha conquistato 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share, vincendo la prima serata, mentre l'appuntamento con la fiction si ferma a 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna

Continua l'appuntamento con i game show dell'access prime time. Su Rai1, Stefano De Martino si destreggia tra i pacchi di Affari Tuoi, tra un balletto, un botta e risposta con Herbert Ballerina e i vari momenti di ilarità tra i concorrenti, il programma resta fedele allo share conquistato in questi mesi di messa in onda. Non cambia il discorso nemmeno su Canale 5, dove Gerry Scotti tiene banco con la Ruota della Fortuna, ormai tra le trasmissioni più viste della TV e destinata a fare compagnia ai telespettatori per lungo tempo. Il game show Rai raccoglie a 4.033.000 spettatori con il 20.3%, mentre quello Mediaset 4.884.000 spettatori pari al 24.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Mulan è stato la scelta di 947.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live è stato visto da 1.222.000 spettatori e il 7.7% di share. Su Rai3 Pupi Avati – Che Cinema la Vita! è stato seguito da 249.000 spettatori con l'1.4% di share. Su Rete4 Quarto Grado registra 1.138.000 spettatori con l'8.8% di share. Su La7 Propaganda Live Best ha raggiunto 396.000 spettatori e il 3% di share. Su Tv8 Skyfall è stato visto da 384.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 546.000 spettatori con il 3.3% di share.