Ascolti TV 13 giugno: i dati Auditel degli speciali su Silvio Berlusconi trasmessi da Rai e Mediaset Nella serata di ieri, martedì 13 giugno 2023, ecco i dati di ascolto delle principali proposte in palinsesto. Grande spazio agli approfondimenti su Silvio Berlusconi.

Il palinsesto televisivo di martedì 13 giugno ha inevitabilmente proposto nuovi speciali sulla memoria di Silvio Berlusconi. La programmazione prevista inizialmente è stata cancellata per fare spazio a un altro speciale Porta a Porta su Rai1 (in seconda serata) mentre su Canale 5 è andato in onda un altro speciale condotto da Paolo Del Debbio e Cesara Buonamici. I talk di approfondimento delle altre reti sono andate regolarmente in onda, sempre però parlando della figura del Cavaliere ed ex Presidente del Consiglio.

I dati Auditel di Rai1 e Canale 5

Nella serata di ieri, martedì 13 giugno 2023, su Rai1 è andato in onda Sophie Cross – Verità Nascoste visto da 2.153 .000 spettatori netti pari al 12.6% di share. TG5 Speciale – Un Grande Italiano, dedicato alla memoria di Silvio Berlusconi con interventi, tra gli altri, di Barbara D'Urso, ha raccolto 1.371.000 spettatori netti per uno share pari all’8.6%.

I risultati degli altri programmi in tv

La partita dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco ha conquistato l'interesse di 798.000 spettatori netti per uno share pari al 4.9% di share. diMartedì, in onda su La7, ha fatto registrare uno share del 9.8% con 1.437.000 spettatori netti. CartaBianca, in onda su Rai3, è stato visto da 958.000 spettatori netti per il 6.5% di share. Il compagno Don Camillo, in onda su Rete4, è stato visto da 1.088.000 spettatori netti per il 6.15 di share. Su Italia 1, il film Sulle ali dell'avventura ha conquistato 628.000 spettatori netti per il 3.9% di share. Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana, in onda sul Nove, è stato visto da 414.000 spettatori netti per il 2.5% di share.