Ascolti TV 11 dicembre, chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e Una nessuna e centomila

Gli ascolti TV di giovedì 11 dicembre. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann vincendo contro Canale5, che ha proposto l’evento Una nessuna e centomila con Fiorella Mannoia e Amadeus. Ecco tutti i dati Auditel.
A cura di Gennaro Marco Duello
Gli ascolti TV di giovedì 11 dicembre. In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha proposto l'evento Una nessuna e centomila con Fiorella Mannoia e Amadeus. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 11 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Un professore 3 e Una nessuna e centomila

In prima serata, Rai1 vince facile con la sua proposta: un nuovo episodio di Un professore 3, la fiction con Alessandro Gassmann. La serie è stata seguita da 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 appuntamento con Una nessuna e centomila, l'evento condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus che si è fermato a 1.773.000 spettatori con il 16.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su La7, Piazzapulita. Il programma di Corrado Formigli ha interessato 857.000 spettatori con il 4.74% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio che ha registrato 781.000 spettatori con il 6.3% di share. Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante. La trasmissione ha interessato 751.000 spettatori pari al 5.7% di share. Rai3 ha proposto Splendida cornice, il people show condotto da Geppi Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, che ha registrato 898.000 spettatori con il 5.9% di share. Italia1 ha trasmesso il film The Flash, che ha interessato 676.000 spettatori con il 4.4% di share. Tv8 ha proposto il match di Europa League Basilea-Aston Villa che è stato seguito da 385.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove in onda il film A casa per Natale che è stato seguito da 453.000 spettatori con il 2.6% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Giovedì 11 dicembre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.629.000 spettatori con il 22.6% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.422.000 spettatori pari al 26.6% di share.

Gennaro Marco Duello
