Armando vince a La Ruota della Fortuna con un colpo di coda, l’ultimo round gli fa guadagnare 10mila euro

Era rimasto quasi silenzioso per tutta la durata della puntata ma alla fine, grazie all’ultimo round, Armando è riuscito a riconfermarsi campione a La Ruota della Fortuna.

Armando è riuscito a riconfermarsi campione a La Ruota della Fortuna con un vero e proprio colpo di coda arrivato sul finale. La puntata di sabato 30 maggio era cominciata in salita per lui, che aveva beccato una bancarotta proprio al primo tiro durante il primo round, quello musicale. A spiccare è stato soprattutto lo sfidante Luca, ingegnere appassionato di enigmistica e per questo particolarmente preparato.

Luca, a differenza di Armando e dell’altra sfidante Valentina, è riuscito nell’impresa di indovinare la soluzione di un tabellone con pochissime lettere già scoperte. Una prodezza che ha impressionato perfino il conduttore Gerry Scotti, che non ha potuto fare a meno di sottolineare la bravura di questo concorrente appena conosciuto. A “condannarlo” è stata purtroppo una bancarotta che lo ha costretto a ripartire da zero, dopo aver accumulato un discreto gruzzolo al quale ha dovuto suo malgrado rinunciare.

Da quel punto in poi, la partita si è mantenuta equilibrata, ma Luca è riuscito velocemente a riguadagnare terreno e ad arrivare all’ultimo round con la cifra più alta della serata, quella che avrebbe potuto consentirgli di diventare campione. Ma Armando, proprio sul finale, è riuscito a trovare il colpo della partita e, con un montepremi appena guadagnato di 9mila euro, che si sono aggiunti ai 6mila precedenti, ha riconfermato il suo ruolo di campione ed è andato alla Ruota delle Meraviglie per la sfida finale.

Purtroppo, però, la catena fortunata a quel punto si è interrotta e l’uomo, pur avendo indovinato due tabelloni su tre, è riuscito a portare a casa solo 5 mila euro in più. La cifra complessiva vinta nel corso delle due puntate da Armando a La Ruota della Fortuna si aggira intorno ai 40 mila euro. Ma il concorrente potrà rifarsi presto, partecipando alla prossima sfida.