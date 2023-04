Armando Incarnato, le accuse: “Parla male della redazione, furioso perché non fu preso come tentatore” Pamela Barretta, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha lanciato pesanti accuse contro Armando Incarnato in uno sfogo pubblicato su Instagram.

Pamela Barretta, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha lanciato pesanti accuse contro Armando Incarnato. In questi giorni, l'uomo è stato protagonista di una puntata infuocata del dating show di Maria De Filippi. È stato insinuato che lui avesse fatto i provini per il Grande Fratello e per l'Isola dei famosi. Così, ha minacciato di lasciare il programma, perché era stata messa in dubbio la sua lealtà verso la redazione. In queste ore, Pamela Barretta ha detto la sua.

Le accuse dell'ex dama di Uomini e Donne contro Armando Incarnato

Pamela Barretta sostiene che Armando Incarnato abbia più volte parlato male della redazione. A suo dire, inoltre, l'uomo sarebbe stato furioso quando avrebbe visto sfumare la possibilità di rivestire il ruolo di tentatore nel programma Temptation Island:

Con me ha sempre parlato male della redazione. Credo a Veronica Ursida e al fatto che lui gli abbia detto: ‘Lascerò il programma solo quando mi offriranno un'altra cosa, che sia l'Isola o altro', perché quando non fu preso come tentatore era furioso con la redazione.

Quindi, ha citato un altro presunto episodio: "Vi ricordate quando si faceva quelle acconciature strane e varie pagine gossip lo sfottevano? Era calcolato anche quello. Devo avere ancora la chat, le prove. Gli girai questo profilo che aveva pubblicato una sua foto e lui mi disse: ‘L'obiettivo era quello. Hanno parlato tutti? Bene, ci sono riuscito. Io faccio quei capelli strani per fare parlare di me'. Tutto programmato, tutto studiato a tavolino".

Pamela Barretta: "Chiedete di mandare a casa Armando Incarnato"

Infine, Pamela Barretta ha dato un consiglio agli spettatori di Uomini e Donne. Li ha invitati a contattare in massa la redazione, per chiedere l'esclusione definitiva dal programma di Armando Incarnato: