“Aria tesa nel team de I fatti vostri”, Anna Falchi interviene e fa chiarezza sulle ultime indiscrezioni

Anna Falchi rompe il silenzio sulle indiscrezioni che nelle ultime ore hanno agitato i corridoi de I Fatti Vostri. La conduttrice dello storico programma di Rai2, intervenuta tramite una story su Instagram, ha scelto di commentare i rumors con leggerezza, mostrando che dietro le quinte, almeno dal suo punto di vista, regna tutt’altro che tensione.

Cosa ha detto Anna Falchi

Nello scatto condiviso, Anna appare sorridente in piazza sul set del programma insieme al resto del team, accompagnando lo scatto con la canzone We Are Family. “In piazza regna la serenità e la gioia”, ha scritto, ribadendo con un gesto semplice ma chiaro che non c’è alcuna frattura irrisolvibile all’interno della squadra.

Le indiscrezioni sul programma di Rai2

Le dichiarazioni arrivano a poche ore dalle voci diffuse dalla rubrica C'è Chi dice… su Chi, secondo cui ci sarebbero state tensioni tra la conduttrice e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore Michele Guardì. In base a quanto riportato, i dissapori sarebbero emersi a poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione del programma, partita in ritardo rispetto al previsto lo scorso 6 ottobre. Secondo i rumors, alcune incomprensioni riguarderebbero modalità organizzative e gestione dello staff, ma allo stesso tempo si sottolineava che Anna Falchi, compagna del parlamentare Andrea Crippa, non rischierebbe nulla sul fronte Rai e anzi il suo ruolo nel palinsesto resta solido. Non è mancato poi il riferimento al suo ritorno in tv pubblica, con partecipazioni a ulteriori programmi, a dimostrazione del consolidamento della sua presenza nel panorama televisivo. Con la story su Instagram, però, Falchi sembra voler chiudere ogni speculazione, sottolineando con ironia che, dietro le quinte, la realtà è invece fatta di collaborazione e buonumore.