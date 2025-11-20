Michele Guardì sbotta ai Fatti Vostri: “Chi è contro il programma deve stare in studio, venga l’arredatrice”

Piccoli momenti di tensione nella puntata de I Fatti Vostri andata in onda stamattina, giovedì 20 novembre, su Rai2. L'ideatore della trasmissione, Michele Guardì, seduto comodamente in studio su una sontuosa poltrona, invita una delle collaboratrici del programma ad accomodarsi, uscendo da dietro le quinte, perché avrebbe manifestato il suo disappunto nei confronti dello show mattutino.

La stoccata di Michele Guardì in diretta

Quello che aveva tutta l'aria di essere un momento goliardico nel corso della puntata di giovedì, si è tramutato in un momento di imbarazzo per i conduttori, Flavio Montrucchio e Anna Falchi che, infatti, hanno cercato di sdrammatizzare il tutto. I due stavano parlando di qualcosa, magari un dolce, da portare agli ospiti del condominio de I Fatti Vostri e proprio Montrucchio, rivolgendosi a Michele Guardì, gli dice: "Io so che lei è patito di cioccolata" e l'ideatore del longevo show mattutino di Rai2 sembrava aspettare solo il momento giusto per poter fare una considerazione che, evidentemente, tratteneva da inizio puntata:

Così come sono patito anche di arredatori, per favore, mi fate la cortesia, che i personaggi che si oppongono al programma devono stare tutti qua, in studio, venga l'arredatrice, abbiamo bisogno di lei, venga, grazie.

Montrucchio, come se nulla fosse accaduto: "Bene, abbiamo questo messaggio per l'arredatrice, ma io stavo dicendo che siamo molto appassionati di dolci".

Le indiscrezioni su I Fatti Vostri

Attorno al programma, già nelle scorse settimane, erano circolate alcune voci in relazione alla gestione del contenitore mattutino da parte del team di Guardì. Al centro del chiacchiericcio c'era finita Anna Falchi, come riportato sulle pagine di Chi, ma è stata poi la stessa conduttrice a smentire quanto scritto sulla rivista pubblicando uno scatto sui social che la immortalava al centro dello studio de I Fatti Vostri, con tanto di scritta: "In piazza regna la felicità e la gioia". Una stoccata