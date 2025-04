video suggerito

Antonino Spinalbese e i tradimenti: "Non ho mai tradito, ma non so con certezza se ho le corna" Nella casa di THe Couple si affrontano argomenti che riguardano le relazioni amorose, Antonino Spinalbese è intervenuto parlando dei tradimenti e ha rivelato di non aver mai tradito le sue compagne.

A cura di Ilaria Costabile

Continua la permanenza dei concorrenti nella casa di The Couple, dove tra una prova e l'altra gli inquilini hanno modo di conoscersi e raccontarsi. Parlando di amore e tradimenti, dopo aver ascoltato le opinioni di Manila Nazzaro e Benedicta Boccoli, è intervenuto anche Antonino Spinalbese dicendo la sua e argomentando anche le sue convinzioni.

Il parere di Benedicta Boccoli sui tradimenti

In tema di relazioni amorose non c'è una legge univoca a cui sottostare, ognuno matura un pensiero, in base anche ai suoi trascorsi. Se per Manila Nazzaro e Laura Maddaloni quando si è innamorati non si hanno occhi per nessuno, per quanto riguarda Benedicta Boccoli bisognerebbe essere più realistici.

Soprattutto in rapporti di anni, delle corna possono accadere. Poi le corna vanno sapute fare. Non bisogna far male all’altro. Ma in 30 anni vuoi che non ti capiti di beccarti delle corna? Ma dai. Ci può essere l’amore nonostante tutto. Poi se vogliamo credere alle favole facciamolo, io preferisco vivere nella realtà. Io nella fedeltà per tutta la vita non ci credo è una favoletta.

Spinalbese: "Bisogna dividere la questione animalesca da quella di cuore"

Ad intervenire nel discorso è Antonino Spinalbese che inizia col sottolineare un punto a suo avviso fondamentale: "Ricordiamoci che i rapporti fisici sono animali, non parlo di innamorarsi di altri. C’è da dividere la questione animalesca da quella di cuore". L'hair stylist racconta la sua esperienza in fatto di relazioni e di possibili tradimenti rivelando di non aver mai tradito la donna che era al suo fianco e spiegando:

Io non ho mai tradito in vita mia, ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì. Non ho mai cercato la certezza e non mi focalizzo nel volerlo scoprire, non è questo quello che fa o meno l’amore. In passato durante una mia relazione ho avuto un’esperienza particolare. Io mi ero fissato con un’altra persona e ne ho parlato con la mia ragazza. Quella volta ho capito che parlare è fondamentale. Ho avuto il coraggio di dirlo e ho capito che dialogare e aprirsi è importante. Ma non ho annunciato che sarei andato con un’altra, non ho detto “sto andando da una”, ma che mi stavo fissando con un’altra. Come l’ha presa? Male all’inizio, poi è stata così dolce che mi sembrava di rivivere mia madre con me quando ero piccolo.

Ma tornando alla questione di un possibile tradimento, Spinalbese ammette: "Non la prenderei bene, ma io non ho avuto rapporti di tanti anni. Non dico che è bello tradire o che va fatto, però nemmeno voglio dire che se tradisci non ami o devi lasciare una persona. Poi io credo nel perdono". E, poi, le parole sul perdono:

Se dovessi avere una relazione di 15 anni, siccome io credo nel perdonare… se dovesse accadere qualcosa di fisico, ma la mia storia è fatta di amore, condivisione, progetti, allora perdonerei. Uno si può far prendere dal fisico. Io cosa faccio, butto via tutto per dei tradimenti e poi rimango anni a pensare a lei e dirmi “Se avessi perdonato?