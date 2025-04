video suggerito

Antonia si confessa ad Amici 24: "Sono così perché nella mia vita non sono stata rispettata" L'allieva di Amici Antonia Nocca nel confronto faccia a faccia con Alessia, andato in onda nel daytime del talent show oggi, ha parlato di sé. Motivando il suo essere troppo dura, ha spiegato: "Alcune persone hanno avuto poco rispetto di me e non ho mai capito perché", le parole prima di ammettere il motivo per il quale ha deciso di partecipare al programma.

A cura di Gaia Martino

Antonia Nocca, la cantante di Amici di Maria De Filippi, nel daytime andato in onda oggi, mercoledì 30 aprile, ha dato spazio ai suoi pensieri in un confronto faccia a faccia con Alessia. Al centro dello studio, l'allieva ha raccontato lati di sé mai rivelati prima d'ora. Nel dettaglio ha spiegato il motivo per il quale nasconde il suo lato più tenero: "Nella mia vita le persone non mi hanno rispettato, quindi ho deciso di attaccare per non venire attaccata".

Le parole di Antonia: "La musica mi regala autostima"

Antonia Nocca ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di partecipare ad Amici. "Ho deciso di iscrivermi perché la musica è la cosa che mi fa più felice, mi fa sentire appagata, mi da autostima. Ho bisogno di cantare, penso che questo sia il posto migliore per esprimere quello che sono e quello che voglio fare. Mi sento fortunata, a 19 anni è assurdo che mi sia successa una cosa del genere. Ho bisogno di provare emozioni", le parole. Ha ammesso di non badare troppo alle classifiche e ai numeri, nonostante il suo sogno sia quello di arrivare a più persone possibili.

A me interessa cantare. È ovvio che io spero di cantare per più persone possibile. Non vedo la classifica, i numeri, ma voglio essere soddisfatta di me stessa, voglio cantare per le persone.

La cantante 19enne ha rivelato che la sua paura più grande è quella di essere "controllata". Poco prima che iniziò il Serale, infatti, durante le prove, non riusciva a controllarsi.

Ho paura di essere controllata, mi dà fastidio. Quando iniziò il Serale stavo male, avevo un casino in testa così forte che non sentivo la musica. Ho provato a sentire solo il suono della mia voce, e così ho risolto. Quando non pensi cosa fai e ti lasci andare, ti viene tutto bene. A volte la tua testa, quando non hai autostima e amore per te stessa, ti mette alla prova.

"Nella mia vita non sono stata rispettata"

Antonia, infine, ha spiegato il motivo per il quale all'apparenza risulta essere una persona molto dura. "Il percorso qui è stato strano, io sono una caramella. Nella mia vita le persone non mi hanno rispettato, ci sono state persone che hanno avuto poco rispetto di me e non ho mai capito perché" ha raccontato la cantante. Dentro di sé nasconde tanta dolcezza, ma dopo alcune delusioni ha deciso di proteggersi: "Ho sempre dato tutta me stessa, quanto mi inca**avo. Il mio cervello è entrato in un contesto nuovo, è capitato che ho deciso di attaccare per non venire attaccata. Non è stata un'ottima idea", ha concluso.