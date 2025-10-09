Anticipazioni Amici, terza puntata 12 ottobre: quattro allievi ancora in sfida e gli ospiti in studio

Domenica 12 ottobre andrà in onda la terza puntata del pomeridiano di Amici 2025. L'appuntamento con Maria De Filippi e la nuova classe di allievi è dalle ore 14 su Canale 5. La puntata è stata registrata oggi, giovedì 9 ottobre. Ecco cosa succederà stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv e della pagina X Amici News. Ballerini e cantanti affronteranno saranno a rischio eliminazione e in studio diversi ospiti musicali. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del 12 ottobre: cinque allievi in sfida e le prime classifiche

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, nella terza puntata del pomeridiano di Amici 2025 il pubblico conoscerà l'esito delle sfide rimaste in sospeso e scoprirà quali altri allievi saranno a rischio. Dopo l'esito di Matilde scoperto nel daytime, anche Michele e Anna riusciranno a battere i loro sfidanti e tenere la tanto ambita maglia appena conquistata. Per quanto riguarda i nuovi sfidanti, saranno quattro in totale: i cantanti Opi e Michelle, i ballerini Alex e Alessio. A fare i loro nomi sempre la classifica e il voto dei compagni, questa volta a voce e non scritto.

Per quanto riguarda la gara di canto, prima in classifica Flavia che si è esibita con il brano Il Diario degli errori di Michele Bravi e ha conquistato i giudici. Per il ballo, invece, primo posto a Tommaso: ha ballato sulle note di Sto bene al mare insieme a Chiara, ex allieva dello scorso anno e ora nel corpo dei professionisti.

Gli ospiti della terza puntata del pomeridiano di Amici

Stando alle anticipazioni, anche nella terza puntata del pomeridiano di Amici 2025 non mancheranno ospiti del mondo della danza e dello spettacolo. I giudici esterni delle sfide saranno Oriella Dorella per il ballo e Gigi D'Alessio per il canto. In studio anche ospiti musicali: Achille Lauro e Fabrizio Moro intratterranno il pubblico con i loro ultimi brani.