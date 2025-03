video suggerito

Anticipazioni Amici, puntata del 9 marzo: tutti gli allievi al Serale eccetto uno, Fedez ospite Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 9 marzo 2025, dalle 14 su Canale5. SuperGuidaTv rivela cosa è successo nella registrazione: Fedez, Noemi, Rkomi e Petit con Marisol ospiti, chi è stato eliminato e chi ha avuto il pass per il Serale. Attenzione Spoiler.

A cura di Gaia Martino

È stata registrata questo pomeriggio la puntata di Amici 24 che andrà in onda domenica 9 marzo 2025, dalle ore 14 su Canale5. Nel nuovo appuntamento con il talent show gli allievi rimasti in bilico tra l'eliminazione e il Serale scopriranno il loro destino. SuperGuidaTv rivela le anticipazioni di quanto accaduto in puntata e gli ospiti. Fedez, Noemi, Rkomi e due ex allievi saranno in studio. Nel corso della registrazione, si legge, è stato svelato anche il Direttore artistico del Serale che sarà Stephane Jarny. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 24 di domenica 9 marzo: gli allievi al Serale, un eliminato

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, tutti gli allievi rimasti senza maglia accederanno al Serale eccetto uno. Si legge che nella puntata registrata oggi che andrà in onda domenica 9 marzo 2025 l'unico eliminato sarà Deddè: il cantante non sarebbe riuscito a conquistare la maglia d'oro. I restanti allievi che ancora non avevano ottenuto il pass per il Serale – Senza Cri, Luk3, TrigNO, Vybes – sono riusciti a conquistarlo attraverso un nuovo meccanismo, si legge, presentato da Maria de Filippi in puntata.

I cantanti già al Serale hanno presentato al centro dello studio i loro nuovi inediti: Romantica è il titolo del brano di Antonia, Cuore bucato quello di Nicolò, Tutti quello di Jacopo Sol, Leone quello di Chiamamifaro. Senza Cri si sarebbe classificata prima nella gara di garo: secondo Vybes, terzo Luk3, quarto TrigNO, ultimo Deddè.

Gli ospiti del pomeridiano domenicale di Amici 24

Stando a quanto rivela SuperGuidaTv riguardo la puntata di Amici registrata oggi che andrà in onda domenica 9 marzo, Fedez e Noemi saranno i giudici delle gare. Oltre a giudicare le esibizioni, entrambi hanno cantato i loro brani di successo presentati a Sanremo, Battito e Se ti innamori, muori. Gli altri ospiti saranno Petit, che si è esibito al centro dello studio con il brano Mezzanotte insieme alla fidanzata e ballerina Marisol, poi Rkomi con la canzone Il ritmo delle cose.