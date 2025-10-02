Anticipazioni Amici 25, seconda puntata 5 ottobre: cinque allievi in sfida e gli ospiti in studio

Domenica 5 ottobre andrà in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025. L'appuntamento con Maria De Filippi e la nuova classe di allievi è dalle ore 14 su Canale 5. La puntata è stata registrata oggi, giovedì 2 ottobre. Ecco cosa succederà stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv e della pagina X Amici News. Ballerini e cantanti affronteranno le prime sfide e in studio diversi ospiti musicali. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del 5 ottobre: cinque allievi in sfida e le prime classifiche

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, nella seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025 ci saranno degli allievi già a rischio eliminazione. Si tratta di Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde che affronteranno una sfida. Frasa e Matilde, canto e ballo, sono ultimi in classifica nelle rispettive categorie. I restanti allievi sono poi stati chiamati a votare chi, tra i compagni, vogliono mandare in sfida: i nomi emersi sono Anna, Flavia e Michele. Penelope si è rifiutata di votare.

Per quanto riguarda la gara di canto, prima in classifica Valentina che si è esibita con il brano 3 minuti dei Negramaro e ha conquistato i giudici. Per il ballo, invece, primo posto a Emiliano: ha ballato sulle note di Ultimo e ha ottenuto una standing ovation del pubblico, oltre ai complimenti di Kledi e della maestra Celentano.

Gli ospiti della seconda puntata del pomeridiano di Amici

Stando alle anticipazioni, anche nella seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025 non mancheranno ospiti del mondo della danza e dello spettacolo. I giudici esterni delle sfide saranno Garrison Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo, mentre Paola Turci e Ilary Blasi per il canto. In studio anche ospiti musicali: Gaia si esibirà con il suo brano Nuda, Sarah Toscano e Mida canteranno Semplicemente, parte della colonna sonora della serie Netflix Riv4li.