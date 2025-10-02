Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Amici di Maria De Filippi 2024/2025

Anticipazioni Amici 25, seconda puntata 5 ottobre: cinque allievi in sfida e gli ospiti in studio

Le anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025, che andrà in onda domenica 5 ottobre su Canale 5. In studio diversi ospiti musicali e cinque allievi dovranno affrontare le prime sfide. Attenzione spoiler.
I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Amici di Maria De Filippi 2024/2025

Domenica 5 ottobre andrà in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025. L'appuntamento con Maria De Filippi e la nuova classe di allievi è dalle ore 14 su Canale 5. La puntata è stata registrata oggi, giovedì 2 ottobre. Ecco cosa succederà stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv e della pagina X Amici News. Ballerini e cantanti affronteranno le prime sfide e in studio diversi ospiti musicali. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del 5 ottobre: cinque allievi in sfida e le prime classifiche

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, nella seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025 ci saranno degli allievi già a rischio eliminazione. Si tratta di Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde che affronteranno una sfida. Frasa e Matilde, canto e ballo, sono ultimi in classifica nelle rispettive categorie. I restanti allievi sono poi stati chiamati a votare chi, tra i compagni, vogliono mandare in sfida: i nomi emersi sono Anna, Flavia e Michele. Penelope si è rifiutata di votare.

Per quanto riguarda la gara di canto, prima in classifica Valentina che si è esibita con il brano 3 minuti dei Negramaro e ha conquistato i giudici. Per il ballo, invece, primo posto a Emiliano: ha ballato sulle note di Ultimo e ha ottenuto una standing ovation del pubblico, oltre ai complimenti di Kledi e della maestra Celentano.

Leggi anche
Ad Amici 25 la prof Celentano conosce Maria Rosaria, i consigli e le prove con Mattia Zenzola: "Niente eccessi"

Gli ospiti della seconda puntata del pomeridiano di Amici

Stando alle anticipazioni, anche nella seconda puntata del pomeridiano di Amici 2025 non mancheranno ospiti del mondo della danza e dello spettacolo. I giudici esterni delle sfide saranno Garrison Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo, mentre Paola Turci e Ilary Blasi per il canto. In studio anche ospiti musicali: Gaia si esibirà con il suo brano Nuda, Sarah Toscano e Mida canteranno Semplicemente, parte della colonna sonora della serie Netflix Riv4li.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views