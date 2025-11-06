Anticipazioni Amici 25, puntata del 9 novembre: quattro allievi in sfida e gli ospiti in studio

Domenica 9 novembre andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2025. L'appuntamento con Maria De Filippi e gli allievi di questa edizione è a partire dalle ore 14 su Canale 5. La puntata è stata registrata oggi, giovedì 6 novembre. Ecco cosa succederà stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv e della pagina X Amici News. Ballerini e cantanti affronteranno nuove sfide, tra eliminazioni, ingressi inaspettati e ospiti in studio. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 del 9 novembre

Stando alle anticipazioni diffuse da Superguida TV, la puntata del 9 novembre del pomeridiano di Amici 25 inizierà con il momento delle sfide. La ballerina Maria Rosaria affronterà la sfidante Desiree e rimarrà nella scuola, così come la cantante Flavia. Anche Angie vincerà la sfida, che però sarà trasmessa nei prossimi giorni durante l'appuntamento con il daytime. Nessun allievo sarà eliminato.

Per quanto riguarda le esibizioni, Valentina sarà al primo posto della classifica grazie alla sua interpretazione di Man I Feel like a woman, mentre per il ballo sarà Emiliano a salire sul gradino più alto del podio. Prima di farlo esibire, la maestra Celentano gli ridà la maglia che gli era stata tolta. In sfida, invece, finiranno come di consueto gli ultimi due classificati di entrambe le categorie: Michelle e Opi per il canto e Paola e Pierpaolo per il ballo.

Gli ospiti della puntata: giudici e cantanti

Stando alle anticipazioni, anche nella nuova puntata del pomeridiano di Amici 2025 non mancheranno ospiti del mondo della danza e dello spettacolo. I giudici esterni delle sfide saranno Virna Toppi per il ballo, mentre Ornella Vanoni e Diana del Bufalo per il canto. In studio anche ospiti musicali: Annalisa si esibirà con il suo nuovo singolo Esibizionista.