Anticipazioni Amici 25, puntata del 2 novembre: un assente e un allievo a rischio eliminazione

Oggi, mercoledì 29 ottobre, è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 che andrà in onda domenica 2 novembre 2025. Proseguono le sfide per gli allievi desiderosi di proseguire il loro percorso fino all'ambitissimo Serale: dopo l'eliminazione a sorpresa di Tommaso e l'addio di Penelope, la tensione è alle stelle. Nessun allievo, stando alle anticipazioni, è stato eliminato nella puntata registrata oggi: ecco cosa è accaduto. Attenzione SPOILER.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 2 novembre

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici in programma per il 2 novembre – registrato oggi – gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per le loro sfide. Plasma avrebbe vinto contro un aspirante allievo, così come Pierpaolo che avrebbe vinto contro Riccardo.

La gara di canto si è conclusa con Gard al primo posto, Michele e Valentina al secondo e al terzo. Ultimo posto, invece, per Flavia. Alex si è classificato primo nella gara di ballo, Alessio e Paola al secondo e terzo. Pierpaolo, invece, si sarebbe piazzato all'ultimo posto. Alex, inoltre, avrebbe realizzato il compito voluto da Alessandra Celentano e e avrebbe superato la prova ottenendo i complimenti. Rudy Zerbi avrebbe proposto l'eliminazione per Opi, ma Anna Pettinelli l'avrebbe rifiutata: l'insegnante, allora, avrebbe deciso di convocare quattro giudici esterni per un parere su Opi.

Emiliano non è stato presente in puntata: SuperGuidaTv scrive che "potrebbe avere ancora la maglia sospesa".

Gli ospiti della puntata: giudici e cantanti

Nella puntata del pomeridiano di domenica 2 novembre, stando alle anticipazioni, Durdust presenterà il suo nuovo brano accompagnato dal corpo di ballo (formato da Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele). Saranno in studio anche Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per la gara di canto, mentre Samantha Togni per quella di ballo. Tra gli ospiti musicali anche Giordana Angi, ex allieva della scuola, che canterà la sua nuova canzone.