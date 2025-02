video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 23 febbraio: due allievi al Serale e quattro assenti, gli ospiti in studio Le anticipazioni della puntata del 23 febbraio di Amici 24, registrate il 21 febbraio e diffuse da Superguida Tv e Amici News: gli ospiti in studio, due allievi accederanno al Serale e quattro saranno assenti. Ecco tutto quello che succederà. Attenzione: spoiler. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, venerdì 21 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. L'appuntamento per il pubblico è domenica 23 febbraio dalle ore 14 su Canale 5. Stando alle anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, due allievi riceveranno la maglia del Serale e avranno accesso alla fase finale del talent, condotto da Maria De Filippi. Ospite in studio Elisa come giudice di canto. Ecco tutto quello che succederà nella puntata di domenica 23 febbraio. Attenzione: spoiler.

Le anticipazioni di Amici del 23 febbraio

Continua la corsa al Serale degli allievi di Amici 24. Stando alle anticipazioni di SuperGuida Tv e Amici News, Francesca otterrà la maglia d'oro dopo essersi esibita due volte davanti ai professori di ballo. Al termine della prima esibizione aveva ottenuto il no di Alessandra Celentano e Emanuel Lo, mentre con la seconda è riuscita a convincere tutti e tre i prof di categoria. Tre sì anche per il cantante Jacopo Sol che accede alla fase finale del talent.

Nessuna gara tra i ballerini, ma solo esibizioni di coloro che sono già al Serale o che stanno cercando di arrivarci. Due allievi, Nicolò e Antonia, non si esibiranno. Assente in puntata invece Senza Cri a causa dell'influenza. Mancheranno anche Dandy, Daniele e Raffaella, ma i motivi al momento non sono noti. Liti tra i prof di canto per la maglia di Trigno e Luke, in particolare tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Gli ospiti del pomeridiano di Amici del 23 febbraio

Stando alle anticipazioni, ci sarà una giudice speciale della gara di canto: la cantante Elisa. In studio anche ospiti musicali reduci dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2025: Gaia, Sarah Toscano (ex vincitrice di Amici), Elodie e i The Kolors con Fru dei The Jackal, come già successo durante la finale della kermesse. Presenti anche Emanuela Fanelli e Maurizio Lastrico del cast di Follemente.