Anticipazioni Amici 22, puntata del 5 febbraio: “Entra una nuova allieva, Samu affronta la sfida” Stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, nella puntata di Amici di domenica 5 febbraio ci sarà l’ingresso di una nuova allieva di ballo, mentre Maria De Filippi chiuderà una volta per tutte la questione del “Capodanno Gate”. Ospite il rapper Bresh.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 1 febbraio, è stata registrata la prossima puntata di Amici 2023. L'appuntamento andrà in onda domenica 5 febbraio e, stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Twitter Amici News, una nuova allieva entrerà a far parte del talent, mentre Maria De Filippi affronterà ancora una volta la questione del "Capodanno Gate" con Wax. Spazio poi ad alcuni gossip, sfide di canto e ballo e ospiti. Attenzione: Spoiler.

Cosa succederà nella puntata del 5 febbraio

Nella puntata del 5 febbraio, stando a quando si apprende dalle anticipazioni, Samu affronterà la sfida che rimanda ormai da settimane contro Mattia: riuscirà a vincerla e riconquisterà il suo posto nel talent. Ci sarà poi un nuovo ingresso nella categoria ballo. Il professore Raimondo Todaro, dopo aver eliminato Eleonora, farà entrare la ballerina Benedetta a un passo dalla fase del Serale. E sempre a un passo dalla fase del serale, l'allieva Megan sceglierà di cambiare coach, lasciando Todaro per Emanuel Lo.

Maria De Filippi riaprirà- per poi chiudere del tutto- la questione legata al Capodanno Gate. La conduttrice si rivolgerà direttamente a Wax, dicendogli di non colpevolizzarsi troppo per quanto accaduto dal momento che non è stato l'unico allievo coinvolto e che quindi non deve portarsi l'intero perso della vicenda sulle spalle.

Gli ospiti della puntata

Stando alle anticipazioni, l‘ospite speciale della puntata sarà il rapper Bresh, il cui brano Guasto ha raggiunto numeri da record su Spotify e che avrebbe promesso a Wax un incontro fuori dal talent dal momento che hanno un produttore in comune. Non mancheranno anche giudici speciali per le gare di canto, vale a dire Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio. Per la gara di canto sarà presente Rossella Brescia.